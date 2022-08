Twitch : MaceZayuri a annoncé la fin de ses streams pour le moment

Alors que Pokimane rend compte de sa pause de Twitchun autre streamer bien connu dit au revoir à la plateforme après de nombreuses années et indéfiniment.

MaceZayuri expliqué en elle flux d’hier les raisons de la coupe.

Pour MaceZayuri, Twitch n’est plus comme avant

En larmes, MaceZayuri proclame dans son soi-disant dernier stream pour l’instantqu’il n’y aura plus de flux dans un proche avenir Twitter va donner. Cette décision a été mûrement réfléchie et discutée avec nombre de ses semblables.

La raison à cela : Le cosplayer sent que pression mentalequi est connecté au monde du streaming, n’en peut plus et, comme Pokimane, veut d’abord se concentrer sur lui-même et les vôtres Santé se concentrer.

Le cosplayeur a commencé à diffuser sur Twitch il y a près de sept ans.

« J’ai adoré le streaming, je l’ai commencé parce que j’aimais ça. Le streaming était ma passion.

Cela a changé au cours de la dernière année opposé tourné. Par mauvaise conscience et par peur de décevoir sa communauté, qui lui a rendu tant de choses possibles, elle a décidé de le faire malgré un mauvais pressentiment et des maux de ventre. forcé pour démarrer le flux.

Elle est là depuis longtemps ne plus dépendre financièrement de Twitch et elle veut consacrer du temps et de l’énergie à d’autres plates-formes comme Instagram et TIC Tac mettre. Ceux-ci deviendraient clairs pour elle plus amusant Fabriquer.

Cela inclut MaceZayuri Revenez avec des flux de cuisson plus petits et des sujets plus sérieux et éclairants. Mais elle ne veut pas faire de promesses qu’elle ne pourra pas tenir à la fin.

« Tu es si mignon » – La réaction de la communauté

Au début du stream, le chat a essayé de calmer le streamer. « Ce n’est pas idiot de pleurer », écrivent de nombreux téléspectateurs. Elle devrait d’abord penser à elle et à sa santé et prendre le temps dont elle a besoin.

Profondément touché par tant amour et compréhension dans le chat, MaceZayuri l’a remercié du fond du cœur et a finalement appelé à pas de nouveaux abonnements à terminer, car il n’y aura bientôt plus de contenu sur leur chaîne Twitch.