Twitch: les flux de spas ne violent pas les directives – le fournisseur introduit une nouvelle catégorie

Flux Fauteuil FLUX Chair 84 cm

Fauteuil FLUX Chair 84 cm : Le fauteuil pliant au sommet du DesignVous serez séduit à coup sur avec le fauteuil au design contemporain et tendance, ses courbes élégantes et sa forme originale apportera un réel style à votre intérieur.Quand il est replié, le fauteuil pliant FLUX ne dépasse pas les 1,5 cm d'épaisseur ! Pratique pour le ranger dans de petits espaces. Grâce à sa poignée, vous pouvez transporter ce fauteuil pliant très facilement (Déplié, il mesure 84 cm de haut pour 66 cm de large et 67 cm de profondeur).Le Fauteuil FLUX Chair existe en différents coloris afin de se marier avec perfection à votre décoration d'intérieur.Le fauteuil pliant FLUX Chair est livré à plat, et peut aussi être accompagné de coussins de la même gamme.Découvrez également le pupitre pliable et la table basse Coffee de la même marque.Dimensions du Fauteuil Flux Chair 84 cm :Hauteur : 84 cmHauteur d'assise : 41 cmLargeur : 66 cmProfondeur : 67 cmPoids : 5 kg