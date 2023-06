Twitch : le programme Partner Plus était autrefois proposé aux streamers discrets

Twitter ne parvient pas à se retirer des discussions sur le net. Le Programme Partenaire Plus a provoqué une polémique parmi les streamers et les téléspectateurs il y a quelques jours à peine. Le créateur Paladin Ambre est maintenant ouvert Twitter publié que ce programme apparemment nouveau plus tôt approché des streamers sélectionnés devenu.

Aussi des streamers allemands comme Stay ou Elotrix avait abordé ces accords exclusifs dans le passé.

Quelle technologie de jeu utilise Élotrix:

Le nouveau programme Partner Plus n’est-il pas si nouveau après tout ?

Avec un tweet, Twitch a annoncé son dernier coup de génie. À partir d’octobre 2023, le soi-disant Programme Partenaire Plus entrer en vigueur. Les streamers qui ont au moins 350 abonnements payants pendant trois mois consécutifs recevront une répartition 50/50 au lieu de la norme 70 % du chiffre d’affaires des sous-marins.

Le streamer australien Paladin Ambre a maintenant publié publiquement que ce programme apparemment nouveau existe depuis un certain temps. Cependant secrètement pour une sélection exclusive de streamers.

« Merde, c’était l’accord secret qu’ils proposaient aux autres streamers. Si vous avez atteint le quota pendant trois mois, vous avez obtenu le contrat indéfiniment. Maintenant, ils ont introduit un plafond de 12 mois. Cela signifie que vous devez atteindre l’objectif chaque année.

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.

En savoir plus dans le Protection des données de Twitter. Toujours afficher le contenu de Twitter

Selon elle, peu de streamers auraient le deal précédemment offert obtenir, eux aussi. Elle dit aussi qu’elle est publique de Twitch faut pas en parler. Mais non seulement elle a maintenant ouvertement clarifié ce sujet.

Accord également connu dans les pays germanophones

L’année dernière, dans le cadre de cet accord apparemment secret, un Article de blog de Twitch publié. Là, les responsables admettent que cela l’affaire existede la part de l’entreprise mais pas avec transparence nécessaire a été traitée.

Dans ce cadre, les accords de club premium ont été adaptés. Tous ceux qui ce Partage 70/30 apprécie, ne l’obtient qu’à un de plus Limite de revenu de 100 000 €. Tout bénéfice supérieur à celui-ci sera payé à la part standard 50/50.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

A cette époque, les streamers allemands aiment Elotrix et Stay ont (encore) informé leurs communautés de ce traitement spécial. À ce moment-là, il devrait être pas de critères fixes ont donné, selon lesquels les canaux pour ce contrat particulier ont été sélectionnés.

Twitch voulait changer ce traitement injuste et non transparent à l’époque. Quelques paragraphes plus loin, cependant, ils poussent qu’ils réservent continuer à fournir à quelques streamers des contrats spéciaux.