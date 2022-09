Twitch : la plateforme de streaming change les conditions de paiement, les streamers sont en colère

Il y a quelques jours seulement Twitter salué par de nombreux streamers car ils nouvelles politiques concernant les jeux d’argent sur la plateforme veux dire au revoir. Maintenant, l’ambiance parmi les créateurs est à nouveau un peu déprimée, car l’entreprise en a un nouveau pourcentage de distribution des revenus annoncé, ce que beaucoup n’aiment pas.

Twitch : Voici à quoi ressemble la nouvelle distribution

Le règlement mis à jour affecte les streamers qui plus de 100 000 € de ventes faire par an. De plus, seuls sont concernés ceux qui réglementation spéciale reçu avec Twitch. Ce règlement spécial stipule que certains partenaires 70 pour cent des revenus générés par les abonnements. Pour ceux qui n’ont pas cet accord, rien ne change sur le partage.

la premiers 100 000 € Les ventes se poursuivront au rythme 70/30 répartis. Tout ce qui dépasse ce montant est alors soumis à la part standard de 50/50 (pour les abonnements de niveau 1). Maintenant, de nombreux streamers se moquent de Twitch. Trymacs par exemple en a un courte vidéo YouTube téléchargé sur le sujet.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

100 000 sonne beaucoup, n’est-ce pas ?

Trymacs en colère contre la plateforme de streaming. « Twitch ne peut pas en avoir assez » il a appelé sa vidéo sur le sujet. En plus de la nouvelle réglementation, il explique également ce que Twitch a fait d’autre ces derniers mois et années mesures d’austérité a conduit.

Olli du canal DocteurFroid examine de plus près les arguments qui traversent l’esprit de nombreux profanes en ce moment : « Mais ça ne touche que les grands » ou « A partir de 100k seulement, alors tu es déjà riche de toute façon ». Dans son fil, il explique que 100 000 € pas le profit du créateur, mais le revenu total des abonnements. Le streamer obtient 50% ou 70% brut de cela.

« À 70/30, le streamer se retrouve en fait avec environ 1,50 € par sous-marin. […] De vos 4€, il reste effectivement un peu plus d’1€ avec le streamer pour le travail et la vie. A 50/50 nettement moins. Et les « grands » en particulier sont ceux qui emploient du personnel, ont des studios et organisent des événements… »

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

Le streamer trouve important d’éduquer les téléspectateurs, car de nombreux commentaires en uniforme écrire sur le sujet, que ce soit exprès ou parce que la répartition des revenus sur Twitch elle-même est pour les créateurs assez opaque semble être.