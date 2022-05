Twitch interdit les emotes inoffensifs pour la nudité présumée ou le contenu sexuel

Une emote de chien inoffensif est activée Twitter apparemment pas souhaité. Au moins l’emote correspondante a été directement interdite, bien qu’elle ne montre en fait qu’un chien dansant. la Streamer Deku s’en occupe de sa propre manière créative et l’emote peut maintenant être utilisée de manière détournée.

L’emote de chien semble être classée comme nue ou sexuelle par Twitch AI

C’est de cela qu’il s’agit : Le streamer Twitch et Overwatch deku en voulait un propre nouvelle emote introduire. Mais son Twitch a jeté une clé dans les travaux. Deku pourrait faire l’emote même pas déverrouiller laisser. Au lieu de cela, il est devenu banni de Twitch directement. La seule justification donnée était qu’il s’agissait d’environ un contenu interdit. Nudité et contenu sexuel ne sont pas autorisés sur la plateforme.

au cas où vous vous poseriez la question à quoi ressemblait l’emotevous pouvez le regarder ici:

Ce petit toutou voit avec la meilleure volonté du monde, ne cherchez pas de contenu sexuel ou de nudité. Evidemment ils ont Automatismes de Twitch en quelque sorte raté avec l’interdiction. Ce qui s’est passé exactement n’est pas clair, mais Deku croit même pas une vraie personne n’a regardé le problème. Bien que vous ayez créé un ticket, mais soyez référencé uniquement aux politiques Twitch a été.

J’ai fait un ticket pour ça et tout ce qu’ils ont dit était de lire les directives, ils ne l’ont même pas regardé putain — Deku (@DpsDeku) 3 mai 2022

La solution : Un détour par bttv. Parce que la question ne peut apparemment pas être clarifiée d’une autre manière, le streamer Twitch utilise des moyens peu orthodoxes. Cela signifie que votre emote sera désormais disponible dans le chat Twitch comme d’habitude, du moins si vous utilisez bttv.

c’est quoi bttv C’est (au moins dans ce cas) pas à propos de l’Association bavaroise de tennis de tablemais à propos de BetterTTV pourquoi Mieux Twitch TV se dresse et un extension de navigateur représente. Pour utiliser des emotes comme celles de Deku, vous devez vous rendre sur le site BetterTTV et installer l’extension. Il est actuellement disponible pour les navigateurs Chrome, Edge, Firefox, Opera et Safari.