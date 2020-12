Twitch explique les directives et les interdictions qui s’appliqueront à partir de janvier

Une vague d’indignation a traversé la communauté Twitch cette semaine quand il a été dit que des termes très spécifiques étaient utilisés nouvelles lignes directrices contre les comportements haineux et le harcèlement devrait être interdit. Des plaintes ont suivi que des mots plus inoffensifs ont été mis sur une éventuelle liste interdite au lieu d’insultes beaucoup plus offensantes.

Tic a maintenant clarifié un peu plus précisément ce que sont les nouvelles réglementations et apaise la communauté.

De nouvelles directives sont conçues pour protéger la communauté

Twitch est proactif depuis longtemps contre haineux, offensant et comportement hostile continuez sur la plateforme de streaming. La rencontre de nombreuses personnes différentes conduit à des insultes, à la marginalisation et à la discrimination, que l’on veut de plus en plus mettre fin.

Surtout Femmes, Membres de la communauté LGBTQIA +, noir tel que Indigènes et Colorés devraient être de plus en plus protégés par les nouvelles mesures, car ces groupes sont les plus fréquemment touchés. Également une catégorie distincte contre Harcèlement sexuel inclus dans les nouvelles lignes directrices. Ceci comprend:

Il est interdit de commenter à plusieurs reprises l’attrait perçu d’une personne, même si l’on considère que cela est positif ou complémentaire, s’il existe des indications que cela n’est pas souhaité.

Il est interdit de faire des commentaires obscènes ou explicites sur la sexualité ou l’apparence d’une personne.

L’envoi de liens indésirables / sollicités vers des photos ou des vidéos de nu est interdit.

Qu’est-il arrivé maintenant Avec l’annonce du nouveau règlement, Twitch mentionné dans un flux en direct termes concretsqui ne sont plus acceptables selon les nouvelles lignes directrices, y compris simp, incel et viergecar ces mots sont offensants lorsqu’ils font référence à l’activité sexuelle d’une autre personne. Cela s’applique également aux émoticônes simp, qui sont supprimées dès qu’elles ont été signalées.

La réaction de la communauté: Twitch était fondamentalement sur la bonne voie avec cela, mais beaucoup l’ont vu comme un problème, l’un d’entre eux Utilisateur Twitter en un mot:

« En toute honnêteté, ce n’est même pas ça. C’est le fait que vous pouvez toujours publier des termes racistes et désobligeants, mais quand des choses comme simp, incel et virgin sont dites, cela peut conduire à l’interdiction de quelqu’un. C’est juste une mauvaise priorité et prouve en outre qu’ils n’écoutent pas. «

Que signifie simp ou incel de toute façon? Tandis que incel plutôt une auto-désignation d’hommes hétérosexuels qui involontairement ne pas avoir de rapports sexuels aura le terme simp utilisé sur Twitch comme un terme pour la plupart des utilisateurs masculins qui le sont aussi travailler dur pour un streamer et toi censément expiré sont.

Twitch n’interdit pas Simp, Incel et Virgin – directement

La déclaration récemment publiée de Twitch ne l’améliore pas, car la plate-forme y déclare qu’elle n’a pas d’interdiction générale sur des termes tels que simp Adoptez des utilisations occasionnelles, mais prenez des mesures dans lesquelles des mots comme ceux-ci sont utilisés comme offensants ou harcelants.

Donc, ce qui semble au premier abord strict et restrictif ne peut finalement pas être puni et puni dans la mesure où il apparaît initialement. Et bien que cela ne semble pas concerner ces termes spécifiques, filtres de mots ou liste noire, la haine de Twitch pourrait être vérifiée plus strictement à l’avenir. Il reste à voir avec quelle cohérence cela sera mis en œuvre dans la pratique.

Les nouvelles directives entrent en vigueur le 22 janvier 2021 en force.

