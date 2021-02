Twitch et Facebook Gaming: record d’audience en 2021

Tic et jeux sur Facebook a connu un nombre record de téléspectateurs en janvier, au milieu de la pandémie COVID-19 en cours.

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Fog: John Carpenter parle de la possibilité d’une suite

Un rapport publié pou StreamElements et Rainmaker.gg a révélé que les deux plates-formes ont connu une énorme augmentation du trafic le mois dernier. En comparaison avec Janvier 2020, Twitch et Facebook Gaming ont plus que doublé l’audience en streaming. Le public de Twitch a augmenté de 112% d’une année sur l’autre, tandis que Facebook Gaming a augmenté de 117%.

En plus de cette augmentation annuelle, En janvier 2021, Twitch a dépassé les 2 milliards d’heures de visionnage, tandis que Facebook Gaming a atteint plus de 439 millions. Ce boom de l’audience a accru la popularité de plusieurs titres, comme « Rust », qui a vu le nombre total d’heures de visionnage augmenter mensuellement de 1 226%.

Vous pourriez aussi être intéressé par: DC Comics annonce les séries Batman ’89 et Superman ’78

Les données du rapport montrent également l’attrait mondial de Twitch, comme la liste des dix meilleurs streamers comprenait des personnes du monde entier.

Ailleurs, la plateforme d’esports compétitive de Twitch, Twitch Rivals, a récemment annoncé l’élimination d’une équipe de COD: Warzone au milieu d’accusations de tricherie.