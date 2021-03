Twitch: Comment trouver des flux en direct et des vidéos sur vos jeux préférés

Nouveau sur Twitch? Nous vous aidons à trouver le contenu qui vous intéresse vraiment.

Pendant un certain temps maintenant, Tic est devenue la plateforme préférée de millions de personnes lorsqu’il s’agit de consommer du contenu sur diffusion de vos créateurs préférés. Bien que les thèmes soient variés, les émissions en direct et vidéos sur les jeux vidéo continuent de prédominer sur Twitch.

Pour cette raison, Twitch facilite la recherche dans son catalogue pour trouver rapidement Diffusions en direct et vidéos sur les jeux les plus populaires que les créateurs partagent avec leur communauté. Si vous venez de commencer sur Twitch et que vous n’êtes toujours pas trop familier avec son fonctionnement, nous vous expliquons aujourd’hui comment trouver le contenu de vos jeux préférés.

Dans l’application Twitch

Si vous utilisez le Application Twitch pour mobiles et tablettes, recherchez des vidéos et dirigez votre les jeux préférés sont un processus très simple.

Pour ce faire, il vous suffit de suivre ces étapes:

Ouvrez l’application Twitch sur votre mobile ou tablette Android. Depuis la page d’accueil de l’application, appuyez sur l’icône «Explorer» située en bas. Faites défiler la liste des catégories pour voir les thèmes et les jeux Twitch les plus populaires. Si vous souhaitez trouver du contenu sur un jeu spécifique, appuyez sur l’icône de la loupe dans le coin supérieur droit. Entrez le nom du jeu que vous souhaitez rechercher. Tapez sur la catégorie correspondant au jeu. Appuyez sur « Chaînes en direct », « Vidéos » ou « Clips » selon le type de contenu que vous souhaitez lire.

Comment diffuser en direct ou diffuser vos jeux en ligne avec votre mobile Android

Dans la version Web à partir du navigateur

Si vous faites partie de ceux qui préfèrent utiliser Twitch via son site WebVous pouvez également trouver du contenu à partir de vos jeux préférés, et le processus est tout aussi simple. Pour ce faire, suivez simplement ces étapes:

Ouvrez le site Web Twitch via votre navigateur. Cliquez ou appuyez sur le texte « Explorer » situé dans le coin supérieur gauche. Choisissez l’un des jeux vidéo parmi les catégories existantes ou appuyez sur l’icône en forme de loupe pour trouver votre jeu préféré. Si vous avez choisi la deuxième option, entrez le nom du jeu et appuyez sur « Rechercher ». Maintenant, vous pouvez filtrer entre « Chaînes en direct », « Vidéos » ou « Clips ». Choisissez le type de contenu que vous souhaitez voir.

Tu vois ça trouver du contenu qui vous intéresse vraiment sur Twitch C’est plus facile que vous ne le pensez. Souvenez-vous que, à certaines occasions, derniers jeux Ils mettent quelques jours à apparaître sur Twitch, alors soyez patient si vous ne trouvez pas les titres que vous recherchez. Tôt ou tard, ils finiront par atteindre la plate-forme.

