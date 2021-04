Twitch appliquera des sanctions aux utilisateurs qui commettent des «fautes graves» en dehors de la plate-forme elle-même

En janvier dernier, Twitch a mis à jour sa politique de conduite haineuse et harcelante, une série de directives visant à protéger la communauté Twitch. Maiset si l’inconduite se produit hors de la plate-forme? C’est précisément ce que le service de streaming Amazon a abordé avec son récent changement dans l’application des sanctions hors service.

Comme expliqué sur la plateforme, « nous allons désormais appliquer des sanctions contre les infractions graves qui présentent un risque de sécurité substantiel pour la communauté Twitch, même si de telles actions se produisent entièrement en dehors de Twitch« La plateforme a profité de l’occasion pour donner quelques exemples de ce qu’elle considère comme des » infractions graves « , mais a également été consciente qu’elle ne peut pas tout atteindre.

Bon à l’intérieur et bon à l’extérieur

D’une part, il convient de noter que les directives actuelles de Twitch envisagent déjà que, dans certains cas graves où des preuves vérifiables sont disponibles, peut prendre des mesures contre les utilisateurs pour conduite haineuse et harcelante qui se produit en dehors des services Twitch «lorsque cette conduite est dirigée contre des membres de la communauté Twitch».

Avec la mise à jour de l’application des sanctions hors service, Twitch établit deux catégories. Citant la plateforme textuellement:

« Première catégorie: Une personne est victime de harcèlement au sein de Twitch, ainsi qu’en dehors de Twitch. Dans ce cas, nous prendrons en compte les comportements ou déclarations vérifiables en dehors du service liés à un incident survenu sur Twitch. «

« Catégorie deux: Nous allons maintenant appliquer des sanctions contre les infractions graves qui présentent un risque de sécurité substantiel pour la communauté Twitch, même si de telles actions se produisent entièrement en dehors de Twitch« .

Quels sont ces types de comportements? Twitch donne l’exemple de la violence meurtrière et de l’extrémisme violent, du recrutement ou des activités terroristes, des menaces explicites ou crédibles de violence de masse et d’agression sexuelle, entre autres. Ce sont des comportements graves et flagrants, mais comme Twitch le reconnaît elle-même, la liste « n’inclut pas tous les types de harcèlement et d’abus ».

De plus, à partir de Twitch, ils déclarent qu’ils ne peuvent pas enquêter sur des comportements qui se produisent entièrement en dehors de Twitch et qu’ils n’entrent pas dans les catégories susmentionnées. « Ces enquêtes sont considérablement plus complexes et il est possible qu’ils prennent beaucoup de temps et de ressources pour les résoudre », expliquent-ils depuis la plateforme, ce qui garantit que cela dépend largement des autorités policières et d’autres services pour recueillir des preuves.

Pour soutenir l’équipe Twitch, la plateforme Amazon s’est associée à un « cabinet d’avocats expert » et a augmenté la taille de l’équipe interne. Cependant, ils ont souligné que leur intention n’est pas de remplacer les autorités policières et que recommander de déposer des plaintes devant les autorités compétentes dans un premier temps.

Enfin, de Twitch, ils indiquent qu’ils prendront des mesures « uniquement lorsque nous aurons des preuves », à savoir « des liens, des captures d’écran, des vidéos de conduite en dehors de Twitch, des entretiens, des rapports de police ou des interactions que notre équipe d’application de la loi ou nos enquêteurs externes ont vérifiés » . Le résultat de l’enquête ne sera partagé qu’avec les personnes impliquées et pas avec le grand public.

Twitch garantit qu’il ne prendra aucune mesure contre le compte d’un utilisateur impliqué dans une enquête qui met fin au processus. « Nous appliquerons une sanction seulement si nous pouvons confirmer la preuve de l’infraction« , conclut la plateforme.

Plus d’informations | Tic