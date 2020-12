Twitch a une forclusion non interdite après un mois pour avoir accidentellement et brièvement montré les organes génitaux du cheval

Certains respirations buccales Tic l’utilisateur voulait ses cinq minutes de gloire, même si cela se faisait au détriment du gagne-pain de quelqu’un d’autre.

Cet individu a trompé Forsen en lui montrant les organes génitaux du cheval pendant moins d’une seconde complète, moment auquel Forsen a alors reconnu qu’il avait été dupé et il a immédiatement déplacé l’image hors de l’écran.

Il a toujours été interdit pendant plus d’un mois en raison de l’incident, qui s’est produit avec humour peu de temps avant qu’un autre streamer Twitch ne diffuse une vidéo de plus de huit minutes d’elle se déshabillant et se touchant dans ce qui était de loin le contenu le plus obscène que Twitch ait jamais vu.

Le streamer décapant était une femme, cependant, et n’a reçu qu’une interdiction de trois jours car ce que certains ont noté pourrait facilement être lié à une agression sexuelle, sinon pire, car il y avait plusieurs utilisateurs mineurs soupçonnés d’être dans son chat au moment où cela s’est produit.

Alors que Twitch a une histoire fascinante de traiter les femmes très différemment des hommes (les femmes pouvaient être associées beaucoup plus rapidement si elles envoyaient des photos de nu au personnel pour qu’elles puissent échanger comme Pokémon cartes), il convient de noter que ce qui implique que certains streamers sont traités différemment par Twitch en raison de faveurs sexuelles (y compris le Pokémon des photos explicites et amusantes) est désormais une infraction bannable sur Twitch.

Nous attendrons donc tranquillement notre heure et notons qu’un streamer a été dupé par un mauvais acteur, et l’autre a regardé sa fenêtre Open Broadcaster Software tout au long des huit minutes et demie de danse et se touche explicitement à trois pouces d’une caméra. L’un a été interdit pendant quelques heures sur un mois, et l’autre a reçu une interdiction de trois jours pour avoir ouvertement promu son contenu pour adultes sur Twitch.

Twitch, étant la société achetée par Amazon qui a récemment supprimé la balise « Blind Playthrough » afin de ne pas offenser les aveugles regardant les flux qui serait voir l’étiquette, et soyez offensé que des personnes non aveugles l’utilisent.

Pour être extrêmement clair, il s’agit également de la même société qui a interdit les termes « vierge », « simp » et « incel »: ils ont annoncé que cette décision ne prendrait effet qu’en janvier, mais plusieurs streamers ont déjà été interdits pour en utilisant les mots.

Nous recommandons fortement d’utiliser les termes «non sexiste», «vaillant intendant des e-filles» et «croyant que les femmes leur doivent des choses simplement parce qu’elles existent» afin que personne ne soit offensé.

Twitch maintient facilement sa place en tant que service de streaming le plus populaire, bien qu’il se moque constamment de ses fans et des streamers qui rendent leurs plates-formes populaires. Personne ne sait comment présenter qu’il est contrarié par Twitch, alors ils se reconnecteraient tous à Twitch pour regarder leurs streamers préférés tout en dénigrant le service.