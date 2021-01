Non. Il y a des choses qui sont acceptables et d’autres qui ne le sont pas. Et pour atteindre des points où il ne devrait pas être atteint, Twitch a supprimé l’emote PogChamp pour les restes.

Il peut sembler que des informations comme le assaut contre le Capitole des États-Unis et le monde des jeux vidéo n’est pas quelque chose qui peut être trop mélangé. Cependant, comme on dit, la réalité peut toujours nous surprendre. Et est-ce à la suite de certaines déclarations inacceptables (qui ne sont plus controversées) de Ryan Gootecks Gutierrez, Twitch a supprimé l’emote PogChamp de votre réseau.

La raison, comme nous le disons, est que l’utilisateur qui a donné lieu au mème en question et qui met un visage sur celui-ci a encouragé et invité ses abonnés à continuer ce qu’il a lui-même appelé «troubles civils». De plus, cela vous a également encouragé à voir l’une des vidéos les plus dures de la révolte, celle de la fusillade de l’une des quatre victimes qui ont péri hier dans les altercations.

Y aura-t-il des troubles civils pour la femme qui a été exécutée à l’intérieur du Capitole aujourd’hui ou #MAGAMartyr mourir en vain? La vidéo sera bientôt diffusée sur (vidéo de points interdits) et (vidéo de points de résistance) et cela semble assez horrible 😔 – gootecks ​​(@gootecks) 6 janvier 2021

Face à ces déclarations qui, nous le répétons, ne sont pas controversées mais totalement inacceptables, Twitch a commencé à recevoir des demandes de suppression de l’emote de son réseau. Cette emote est l’une des plus anciennes de la plateforme et malgré tout cela, enfin, annoncé à travers divers médias qui a éliminé la même chose. Selon la déclaration, bien qu’ils comprennent que l’image ne représente pas directement le visage de l’utilisateur mais fait plutôt partie de la culture de Twitch, Ils ne pourraient pas «avoir la conscience tranquille» s’ils ne faisaient rien.

Nous avons pris la décision de supprimer l’emote PogChamp suite aux déclarations du visage de l’emote encourageant de nouvelles violences après ce qui s’est passé dans le Capitole aujourd’hui. – Twitch (@Twitch) 7 janvier 2021

De cette façon, l’emote n’est plus disponible sur Twitch et, comme on pouvait s’y attendre, elle ne sera plus disponible sur la plateforme de streaming. Et c’est que même si cela peut paraître anodin, ces gestes aident à comprendre que ce que demandait Gootecks ​​est très sérieux et bien pire qu’il n’y paraît au premier abord. La violence n’est jamais une option.