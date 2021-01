Twitch a interdit cette emote: « Encourager la violence »

À partir d’aujourd’hui, l’une des émotes les plus populaires de Tic il n’est plus disponible sur la plateforme. C’est l’emote PogChamp, banni à jamais des limites du portail à cause du paroles violentes de son auteur et protagoniste – le joueur professionnel Ryan Gutierrez. L’homme dépeint dans l’émote s’est en effet exprimé ces dernières heures en faveur des manifestants pro Trump qui ont envahi le Congrès américain mercredi 6 janvier, et il l’a fait avec des mots incitant à la violence; Twitch a donc décidé de supprimer l’emote en attendant de le remplacer par un autre.

L’intervention qui a déclenché la réponse de Twitch est un twitter sur Twitter liée à l’assassinat tragique de l’un des manifestants lors de la révolte qui a eu lieu mercredi 6 janvier dernier. La femme qui a perdu la vie a été bientôt élue pour symboliser les protestations des autres émeutiers qui ont pris part à l’occupation du Congrès américain, et dans le cas de Gutierrez, elle était utilisé comme prétexte pour encourager de nouvelles violences. Dans le tweet, l’auteur demande rhétoriquement aux adeptes « s’il y aura des émeutes » par rapport au fait, ou si au contraire le martyr du mouvement « est mort en vain ».

L’implication entre les lignes est que le fait doit être vengé – c’est pourquoi Twitch a décidé de détachez votre image de celle de l’auteur en supprimant la représentation graphique de son visage si populaire sur la plateforme. « Nous avons décidé de supprimer l’emote PogChamp après les déclarations faites par le visage de l’émote, qui a incité à de nouvelles violences après ce qui s’était déjà passé au Capitole », a déclaré Twitch; « Nous voulons que l’esprit original de l’émote survit, car le sens qu’il a acquis au fil du temps compte plus que la personne qui l’a interprété ou l’image elle-même; cependant, nous ne pouvons en toute conscience continuer à permettre l’utilisation de l’image originale » .

L’émote PogChamp est en effet l’un des plus emblématiques de Twitch également l’un des plus datés et utilisés. Il est utilisé pour exprimer la surprise ou l’excitation, et sa popularité a depuis des années dépassé les limites de la plate-forme en devenant un mème à part entière et en donnant naissance à d’autres contenus. L’intention de Twitch de trouver un autre emote pour prendre sa place.