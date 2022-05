Twitch a banni un compte qui diffusait « Morbius » toute la journée

Au cours des derniers jours, un canal de Twitter il se consacrait à la diffusion du film de »Morbius », mais pour avoir clairement enfreint les règles des conditions générales de Twitch en matière de droits d’auteur, la plateforme a décidé d’interdire la chaîne. L’utilisateur »Morbius247 » était uniquement dédié à la transmission du film, obtenant des milliers de followers en peu de temps, ayant un nombre considérable de vues lors de sa transmission.

Le film de super-héros avec Jared Leto, est devenu une sorte de mème ces dernières semaines, avec divers utilisateurs créant et partageant des images amusantes avec le personnage de Morbius sur divers réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et Reddit. L’un des mèmes les plus populaires est celui de la phrase »It’s Morbin’ Time » (il est temps de se transformer / il est temps de mourir), une phrase fictive qui n’est jamais dite dans le film, mais qui va selon son titre.

» Morbius » est sorti au début de 2022 avec des critiques presque universellement négatives de la part des fans et des critiques. Le film a été critiqué pour son scénario ennuyeux, ses performances maladroites et ses effets spéciaux ternes. De nombreux publics ont exprimé leur frustration que de nombreuses références à Spider-Man, qui a joué un rôle de premier plan dans la campagne de marketing « Morbius », aient été supprimées de la version cinématographique du film.

Depuis la sortie de »Morbius » sur les plateformes numériques et sur Blu-ray, de nombreux fans ont profité de sa distribution pour se moquer du dernier opus de Sony, faisant toutes sortes de blagues sur son manque d’intrigue, y compris le Reddit officiel de le film est devenu une plate-forme où les fans ont partagé d’innombrables mèmes inspirés du film.

» Morbius » raconte l’histoire d’origine du Dr Michael Morbius, un brillant scientifique en proie à une maladie rare du sang. Dans une tentative de guérir sa maladie, il tente de fusionner son ADN avec celui d’une chauve-souris, devenant un vampire. Poussé par le besoin de consommer du sang, Morbius doit faire face aux conséquences de son pari tout en devant vaincre son frère de substitution Lucien, alias Milo, qui acquiert également des capacités vampiriques.