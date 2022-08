Twisted Metal : la série Peacock termine son enregistrement

La série live action du jeu vidéo »Metal tordu »Il vient de terminer ses enregistrements. le showrunner michel jonathan Smith s’est rendu sur son compte Twitter officiel pour partager la nouvelle, confirmant que la prochaine émission exclusive de paon sur le titre populaire Play Station a terminé le tournage. L’annonce était accompagnée d’une image d’un trophée en verre avec le logo « Twisted Metal », il pourrait donc être celui qu’il utilisera pour la nouvelle série.

Au-delà de l’annonce, Smith est entré dans les détails du développement du projet, expliquant les tests et les complications que l’équipe créative a traversés pendant le tournage. « Le casting et l’équipe de ‘Twisted Metal’ étaient quelque chose de spécial », a écrit Smith. « Même avec des retards éclairs, une chaleur extrême et des voitures qui ne faisaient pas ce qu’on leur disait, tout le monde a travaillé aussi dur que possible pour s’assurer que ‘Twisted Metal’ fonctionnait aussi bien que possible. »

Le créateur du programme a commenté que le dernier jour d’enregistrement était comme » le dernier jour d’un camp », avec toute l’équipe mangeant une glace à l’arrière de la camionnette de Sweet Tooth, le personnage principal du jeu vidéo PlayStation. Maintenant que la post-production de la série a commencé, aucune date de première officielle ou provisoire n’a été fixée pour l’émission.

La série sera la vedette Anthony Macky comme John Doe, un « laitier qui parle vite et qui sait tout. Il conduit comme un démon de la vitesse et n’a aucun souvenir de son passé. » Lorsqu’il a enfin la chance de réaliser son rêve de trouver une maison et une communauté, il est contraint à un jeu de survie de combat de char rempli de destruction.

« Si vous vous souvenez du jeu vidéo, c’est juste nous qui conduisons des voitures et faisons exploser des choses et essayons de nous rendre à New San Francisco », a déclaré Mackie à propos de son implication dans le projet Peacock.

La franchise de jeux vidéo »Twisted Metal » a débuté en 1995 avec son premier titre sur PlayStation 1. Initialement développé par Tracé uniquele jeu permettait aux joueurs de se livrer à des combats de voitures brutaux avec une variété de personnages excentriques, y compris le clown tueur en série susmentionné Sweet Tooth.

Le jeu vidéo a déjà été adapté en une bande dessinée one-shot publiée par Bandes dessinées DC et une version cinématographique a été annoncée en 2012, mais a finalement échoué lorsque Sony rejeté le projet. Désormais, la série »Twisted Metal » sera la première émission à adapter la folie et la frénésie du jeu en une émission d’action en direct.