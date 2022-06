Twisted Metal : confirmé qui jouera le méchant

Play Station

La série avec Anthony Mackie continue de prendre forme. Il arrivera via la plateforme de streaming Peacock mais il n’a pas été défini qui le distribuera en dehors des États-Unis.

©IMDBLe premier jeu vidéo a été créé en 1995.

Les jeux vidéo ont généralement de belles histoires mais rarement des adaptations qui leur rendent justice à la fois sur le petit écran et dans les films. Cependant, Play Station Il ne perd pas espoir de trouver une équipe créative capable de réaliser un film ou une série qui satisfasse tout le monde de la même manière. Après que Inexploréarrivé au cinéma sans grand succès, est attendu pour les sorties de Le dernier d’entre nous et de Metal tordu.

Dans le cas de la saga populaire des combats de voitures dans un monde presque post-apocalyptique, on savait qui allait être son protagoniste ainsi que quelques détails liés à son intrigue. Anthony Macky avait été choisi pour avoir le rôle principal dans cette série de huit épisodes d’une demi-heure qui combinera action, terreur et comédie, cherchant à imiter le ton qui a tant caractérisé le jeu vidéo populaire.

L’histoire sera centrée sur un livreur sans nom qui a perdu la mémoire et qui a la chance de sa vie lorsque quelqu’un propose de faire une livraison qui pourrait changer sa vie. Bien sûr, pour ce faire, il devra s’imposer dans un contexte extrêmement hostile, plein de voitures qui tenteront de le détruire avec différentes armes. Près de Mackie la participation de personnalités telles que Église Thomas Haden, Neve Campbell et Stephanie Beatrizqui est connue pour son travail dans Brooklyn neuf-neuf.

Restait qu’on savait qui allait s’occuper de l’interprétation gourmand, le célèbre antagoniste de la production qui est associé à un clown diabolique qui voyage sur un camion de glaces. Des rumeurs faisaient état de la participation de Arnett dans ce rôle, puisqu’il était l’un des producteurs exécutifs, et cela a finalement été confirmé. l’acteur de Développement arrêté a été choisi pour donner la parole à cette figure, dans une production qui prend de plus en plus forme.

+Ce que les responsables de Twisted Metal ont dit

Toujours sans date de sortie sur le marché nord-américain, où il sortira via paonni en Amérique Latine où l’on ne sait même pas qui le distribuera, les réalisateurs de Universel Ils sont très optimistes quant à Metal tordu. La série sera écrite par les auteurs de Dead Pool, Rhett Reese et Paul Wernick, et Michael Jonathan Smith (cobra kai) sera son showrunner. « Nous sommes ravis d’avoir une équipe créative et des partenaires aussi passionnés travaillant ensemble pour cette licence emblématique. Nous avons hâte que les fans voient ce que nous avons prévu. »tenu Asad Qizilbashchef Productions PlayStationtandis que Lisa Katz de NBCUniversal Television and Streaming mis en évidence le « vision créative » des responsables de la série.

