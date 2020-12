Twista est vérifié par Gabourey Sidibe pour un mème désagréable

Le public a donné le blues à Twista après avoir partagé le message tout en l’accusant d’intimider l’actrice sans problème.

Il est connu pour être l’un des rappeurs rimes les plus rapides de la planète avec quelques singles classiques que nous aimons toujours jusqu’à ce jour, mais Twista est critiqué pour avoir prétendument été un intimidateur. Mardi 8 décembre, Twista a partagé un mème qui a provoqué un peu de controverse. Il y avait deux photos: une de l’actrice primée Gabourey Sidibe et une autre du mannequin Bernice Burgos. Le but était de choisir entre l’une ou l’autre femme, et Gabby a été étiquetée comme l’option «A» et a offert «gagner 30 € de l’heure», «propre maison», «propre voiture» et «pas d’enfants». La photo de Bernice était « B » et s’alignait sur les options « No Job », « Rester canapé 2 canapé », « No car », « 12k followers on ig » et « 3 kids 3 bds ». Twista a sous-titré le mème en écrivant: « Qui vous choisissez A ou B. » Certaines personnes ont trouvé l’amusement dans le meme, mais d’autres pensaient que le rappeur était un intimidateur. Gabby Sidibe était quelque part s’occupant de ses affaires quand elle a été alertée du message, alors elle a décidé de laisser un commentaire. « Wow. Je um … gee, » commença-t-elle. « @twistagmg Je ne t’aime qu’en tant que rappeur que j’avais oublié en 2005. Mais bonne chance avec l’option B! » Gabby, nouvellement fiancée, a également déposé un emoji qui s’embrassait. Après que la capture d’écran a commencé à circuler, Twista a supprimé le message, mais cela n’a pas empêché le public de prendre d’assaut ses commentaires avec des insultes. Découvrez quelques réactions ci-dessous.