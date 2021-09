Twins Sequel Triplets se passe avec Arnold Schwarzenegger, Danny Devito et Tracy Morgan

Les jumeaux la suite est enfin en développement car Triplés, amenant un troisième frère pour former le trio. Après 33 ans, la suite avance avec le réalisateur et producteur Ivan Reitman à bord avec les stars originales Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito. Ils seront rejoints par la nouvelle star Tracy Morgan pour incarner un troisième frère perdu depuis longtemps des personnages de Schwarzenegger et DeVito. Le projet sera acheté au marché du Festival du film de Toronto.

Comme l’a dit Reitman, la prémisse de la jumeaux lit: « Secrètement, un troisième bébé est né, un bébé noir, qui n’a pas été en contact avec ses frères et sœurs. Ils ne se connaissent pas et très tôt dans le film, ils se rencontrent et c’est ainsi qu’ils créent un lien ensemble après toutes ces années. C’est vraiment un film sur la famille et, peu importe à quel point nous sommes tous différents, nous devons apprendre à nous entendre. Ces gars ont une excellente chimie ensemble, et vous pouvez le voir dans la bobine, et combien d’énergie ils faire ressortir l’un l’autre. »

À l’origine, la suite a été conçue avec l’idée de faire appel à Eddie Murphy pour jouer le frère perdu depuis longtemps des jumeaux. Murphy a même participé à l’élaboration du script, mais ces plans ont changé lorsque l’emploi du temps de Murphy a commencé à se remplir. Le scénario de cette nouvelle version de l’histoire avec Morgan a été écrit par Dylan Dawson et Lucas Kavner.

« jumeaux a eu beaucoup de succès, et quelques années plus tard, tout a commencé avec la rencontre d’Arnold avec Eddie Murphy, et la suggestion est venue de l’un d’eux », a déclaré Reitman à Deadline. comédie.’ Nous avons commencé un script avec Eddie, et après le succès qu’il a eu avec Amazon Prime sur À venir 2 Amérique, il s’est lourdement réservé. Et nous savions que nous allions y arriver au début de l’année prochaine. »

Reitman a ajouté : « J’avais été de bons amis avec Tracy Morgane pendant longtemps et a toujours pensé qu’il était l’un des hommes les plus drôles du monde. J’ai pensé qu’il ferait un triplé formidable, et nous avons réécrit tout le script pour lui. Maintenant, nous allons sortir et essayer de rassembler l’argent et de le faire gagner. »

« Nous avons eu ce fabuleux accord que nous avons conclu avec Tom Pollock, qui a fini par être mon partenaire chez Montecito Pictures », explique Reitman. « C’était son premier film en tant que président d’Universal. Il aimait le scénario et y croyait vraiment. Nous avons décidé de le faire là où il y avait très peu d’argent au départ. Nous avons fait le film pour 15 millions de dollars. Mais il est venu avec beaucoup de brut et donc nous avons fini par très bien. En termes de droits futurs, Universal avait des droits secondaires très restrictifs en termes de suites. Ils ont dû agir très rapidement, ce qu’ils n’ont pas fait, car nous n’avions pas vraiment développé ce. »

En se glissant dans le fauteuil du réalisateur, Retiman a également déclaré: « Je n’ai pas réalisé depuis quelques années, mais Arnold n’arrêtait pas de dire: » Allez, nous avons passé un si bon moment. » Je viens de l’appeler à Budapest et il est tellement excité de voir comment les gens réagissent à la bobine au fur et à mesure que nous l’envoyons. La réaction initiale a été très forte, et à quel point Arnold et Danny sont jeunes et à quel point la chimie est bonne avec Tracy. J’avais un bon moment à faire le premier, et ça va être amusant. »

Réalisé par Reitman, jumeaux est sorti en 1988. La comédie suit Arnold Schwarzenegger et Danny De Vito comme des jumeaux improbables séparés à la naissance qui se réunissent plus tard dans la vie. Ce fut un grand succès au box-office avec plus de 216 millions de dollars au box-office contre un budget de moins de 20 millions de dollars.

Triplés commencerait le tournage en janvier à Boston. CAA Media Finance s’occupera des ventes en Amérique du Nord tandis que Rocket Science s’occupera des ventes internationales. On dit qu’ils envoient une bobine de grésillement avec le trio d’acteurs aux acheteurs potentiels. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Deadline.

