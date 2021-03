Twin-Stick Shooter Tiny Troopers: Global Ops vise PS5, PS4

Mains en l’air si vous vous souvenez de Tiny Troopers: Joint Ops sur PS Vita? L’un d’entre vous? Assez juste. Eh bien, le jeu de tir à deux bâtons obtient une suite cette année, Tiny Troopers: Global Ops, pour PlayStation 5 et PS4, qui vous verra diriger une «équipe d’élite de Tiny Troopers dans des missions pleines d’action pour abattre des hordes d’ennemis sans scrupules. de tous les coins du monde ».

Le communiqué de presse explique: «Oui, les Troopers sont prêts! Endurci au combat, axé sur les rasoirs et impatient d’assumer de nouvelles missions audacieuses. Alors, habillez-vous et menez votre équipe dans des batailles explosives avec des campagnes épiques contre des légions d’adversaires lourdement armés, vous êtes le meilleur des meilleurs, et il est temps de le prouver dans les plus grandes opérations jamais réalisées par Tiny Troopers.

Il y aura de nouvelles batailles multijoueurs ainsi qu’une coopération de canapé locale. Comme dans les versions précédentes de la série, l’action se déroulera d’un point de vue isométrique et vous abattez vos ennemis dans des environnements déchirés par la guerre. Il y a une bande-annonce intégrée ci-dessus, mais c’est en grande partie de la variété des teasers – vraisemblablement, nous aurons un meilleur aperçu du gameplay plus près du lancement.