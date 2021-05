Twin Peaks quittera Netflix États-Unis fin juin

Pics jumeaux va partir Netflix Aux Etats-Unis fin juin, a confirmé le géant de la diffusion. La série acclamée par la critique de David Lynch Il est diffusé aux États-Unis depuis 2011 et sera finalement retiré à la fin du mois prochain.

Une liste de mises à jour partagée par Entertainment Weekly la semaine dernière a révélé que des émissions cultes Hannibal et la zone crépusculaire serait également éliminé, ainsi que Scarface et la trilogie Retour vers le futur.

Dans d’autres nouvelles de Twin Peaks, il a été révélé l’année dernière que le meurtre qui a inspiré la série fera l’objet d’un nouveau livre documentaire et documentaire.

Le meurtre de Hazel a dessiné, qui a été tué dans Lac de sable, New York en 1908 sera exploré dans Blonde, Beautiful and Dead: The Murderer Mystery That Inspired Twin Peaks.

Kyle MacLachlan, qui a joué dans Twin Peaks, a récemment laissé entendre qu’il s’était impliqué dans Wisteria, le nouveau projet rapporté par son collaborateur fréquent David Lynch.