Twin Mirror: premières impressions

Si pour quelque chose il a été caractérisé DONTNOD Ces dernières années, il s’agit de créer des histoires qui ont laissé cette petite saveur qui persiste en bouche lorsque l’on déguste une grande délicatesse. C’est ce dont nous pourrions profiter La vie est étrange à la fois dans ses première et deuxième tranches, ainsi que plus tard dans Dis moi pourquoi où la maturation du développeur à la fois dans le jeu et dans l’intrigue a été plus que palpable. Maintenant et après un petit retard depuis son annonce à l’E3 2018, nous sommes face à face avec Miroir double un titre où les Français aiment faire un pas plus profond et plus mature dans leurs créations.

Le palais de l’esprit

Miroir double il veut nous raconter une histoire similaire mais différente en relation avec le monde policier. Et, après les deux premières heures de jeu (merci à Bandai Namco) On ne peut que vous raconter les merveilles de la nouvelle création de DONTNOD et faire comprendre que, a priori, l’attente en valait la peine. Les Français s’éloignent, en partie, de ce à quoi ils nous avaient habitués dans leurs titres précédents, donnant lieu à une œuvre dans laquelle nous n’aurons pas le format épisodique déjà caractéristique donnant naissance à un complot dont il sera difficile de se désengager avant d’arriver au bout.

Cela peut sembler non, mais les deux heures que nous avons pu profiter nous ont beaucoup apporté, et en partie elles nous ont fait sentir comme si nous étions dans un film, les dialogues, l’intrigue, le sens de la profondeur couplé à une bande-son impeccable nous ont fait apprécier, et une grande partie des deux premières heures de Miroir double. Une histoire où dès le début nous nous habillerons en Samuel Higgs, le protagoniste de l’histoire qui revient dans sa ville natale après deux ans d’absence pour assister aux funérailles de son meilleur ami décédé dans d’étranges circonstances.

A partir de là, nous découvrirons l’histoire à chaque étape pour découvrir ce qui s’est passé et pour cela rien de mieux que d’utiliser les capacités spéciales de Samuel qui est capable de passer à ‘Le palais de l’esprit‘où vous pourrez découvrir étape par étape ce qui s’est passé dans chaque événement en étant capable de contrôler chaque moment et souvenir pour atteindre la piste finale.

Il reste DONTNOD et est apprécié

Sans perdre l’essence du développeur français, nous sommes confrontés au titre le plus adulte et le plus profond qui ait été créé à ce jour. Laissant de côté le format épisodique, nous sommes confrontés à un titre complet où tout a fière allure et Chaque acte ou réponse que nous donnons aux acteurs de soutien peut avoir un impact différent pendant l’histoire.

De cette manière, nous pouvons nous tromper dans l’élaboration de nos hypothèses et nous aurons même des moments de tension qui nous laisseront sans aucun doute sans voix. Le récit se développe de manière fluide et sans perdre de vue dans les deux premières heures dont nous avons pu profiter tandis que la conception des personnages et les graphismes sont toujours exceptionnels où nous pouvons nous délecter de chaque coin de Basswood, une petite ville de Virginie-Occidentale où cette histoire intéressante se déroulera.

Le reste de l’intrigue est encore beaucoup plus profond, mais nous considérons qu’il vaut mieux que vous le découvriez par vous-même. Le gameplay est assez simple, habitué à ce que le développeur propose dans ses dernières créations alors que, pour sa part, les performances du jeu sur PC sont pratiquement parfaites.

Conclusions

Miroir double Cela convainc dans tous ses aspects et il semble assez compliqué que cela puisse empirer dans le reste de l’histoire. Nous vous assurons qu’il s’engage et Sam devient aimé au fil des minutes et nous vérifions tout ce qui se passe autour de nous. DONTNOD est toujours en forme et n’enlève rien à un titre que l’on peut déjà toucher de nos mains car le 1er décembre prochain il sera en vente chez PC, à travers de Magasin de jeux épiques, Playstation 4 Oui Xbox One.

