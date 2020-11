«  Twilight  » avait à l’origine un titre beaucoup moins intéressant

Lorsque Stephenie Meyer a commencé à écrire le crépuscule livres, elle n’avait aucune idée qu’elle écrivait une série à succès qui finirait par inspirer une franchise cinématographique mondiale. En fait, lorsque l’auteur a commencé à écrire l’histoire d’amour d’Edward et Bella, elle n’était même pas consciente qu’elle écrivait un livre. Inspirée par un rêve vif qu’elle avait fait, c’était la propre curiosité de Meyer qui a alimenté le besoin de débusquer l’histoire entre l’humain et le vampire.

Mais au fur et à mesure que les pages s’accumulaient, Meyer en vint au fait qu’elle écrivait en fait un livre. Lorsqu’elle fut terminée, elle, comme beaucoup d’autres auteurs, décida de faire le tour si des éditeurs souhaitaient la prendre comme cliente. Chose intéressante, Meyer n’avait pas encore pensé au nom crépuscule encore. Au lieu de cela, elle a juste proposé un nom d’espace réservé pour le roman parce qu’elle n’avait pas encore trouvé un nom qui résumait l’esprit de l’histoire.

‘Twilight’ avait à l’origine un titre assez banal

Lorsque Meyer a finalement trouvé un agent qui était prêt à soutenir ce qui allait devenir le crépuscule livres, l’une des toutes premières choses qui a été suggérée à Meyer a été qu’elle change le nom du livre. « crépuscule n’était pas le livre le plus facile à titrer », a partagé Meyer avec les lecteurs via son site Web en ligne. «Quand j’ai commencé à envoyer des requêtes, je l’ai appelé Fourches faute d’une meilleure idée. La première chose que mon agent m’a informée était que le titre allait devoir changer.

Tenant compte des conseils, Meyer et son agent ont tous deux travaillé pour trouver un meilleur titre. «Nous avons joué avec beaucoup de titres différents, et rien ne semblait donner la bonne sensation», a révélé l’auteur. «Nous avons réfléchi par e-mail pendant environ une semaine. Le mot crépuscule était sur une liste de «mots avec atmosphère» que je lui ai envoyé. Bien que ces mots soient censés être utilisés en combinaison avec autre chose, le mot crépuscule s’est démarqué pour nous deux. Nous avons décidé de l’essayer et, après un peu de temps d’adaptation, cela a commencé à fonctionner pour nous deux.

Stephenie Meyer révèle que les autres livres de la série étaient plus faciles à titrer

Même si crépuscule a finalement gagné Fourches et d’autres titres que Meyer a explorés, elle admet que ce n’est pas parfait. Mais l’auteur est fasciné par la façon dont le titre du livre est traduit dans différentes langues. «Ce n’est pas absolument parfait; pour être honnête, je ne pense pas qu’il y ait un titre parfait pour ce livre (ou s’il y en a un, je ne l’ai jamais entendu)), il semble que j’ai peut-être raison à ce sujet.

Heureusement pour Meyer, le reste des livres de le crépuscule Saga étaient plus faciles à nommer pour elle. « Tous les deux Nouvelle lune et Éclipse étaient beaucoup plus faciles à titrer, et les titres aussi en forme mieux. » C’est certainement intéressant de penser que crépuscule aurait pu tout aussi facilement être appelé Fourches. Il semble que l’agent de Meyer a certainement eu la bonne idée de changer le titre en quelque chose d’un peu plus mystique.