Twenty One Pilots sort un nouveau single de Noël intitulé « Noël sauve l’année »

L’arrivée de la saison de Noël a apporté avec elle une nouvelle vague de thèmes musicaux évoquant les fêtes, et le duo hip hop et rock alternatif Vingt et un pilotes ont été les plus récents à rejoindre « Noël sauve l’année», Un sujet qu’ils annonceraient à leurs abonnés via Twitter.

Sorti aujourd’hui (9 décembre), le duo a expliqué à ses fans que cette chanson festive avait été écrite et enregistrée chez le chanteur. Tyler Joseph. Le thème est disponible gratuitement via Youtube, Spotify et diverses plateformes de streaming musical.

Joseph Oui Josh Dun ils interprètent un thème optimiste sur la célébration de Noël après avoir traversé une année aussi désordonnée, déroutante et incertaine que 2020. «Parce que tout le monde veut rentrer à la maison cette année, même si le monde s’effondre. Vous restez en sécurité. Noël a sauvé l’année », lit-on dans la chanson.

La chanson marque la fin d’un 2020 assez conciliant pour le duo musical. Le jour d’hier, Joseph faisait partie d’un tournoi Fortnite qui a été transmis par Tic, dans lequel un grand nombre d’émoticônes thématiques du groupe ont été révélées, notamment « Ned « , mascotte du projet musical apparu dans les vidéos de “Tranchée« Y »Chlore».

Récemment, Dun Oui Matt McGuire de Fumeurs de chaîne jont uni leurs forces pour sortir une vidéo de 12 minutes dans laquelle les deux ont joué une bataille de percussions, interprétant des chansons de Jay-Z, Linkin Park, Foo Fighters, Paramore et bien d’autres groupes.

Août, Joseph prévu que Vingt et un pilotes Il prépare déjà son cinquième album studio, assurant que lors des enregistrements le duo musical pourrait finir par faire deux albums complètement différents, même s’ils chercheraient à ne pas risquer d’en dire trop pour le moment.