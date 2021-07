Twenty One Pilots présente la vidéo officielle de « Saturday »

Après la sortie de leur sixième album studio « Scaled And Icy » en mai dernier, Twenty One Pilots poursuit sa promotion et sort aujourd’hui un nouveau clip. Le duo de rock alternatif composé de Tyler Soseph et Josh Dun a présenté à ses fans « Saturday », un nouveau single de ce matériel, qui a été précédé des chansons « Shy Away » et « Choker ».

Avec « Saturday », Twenty One Pilots présente un thème rythmique animé avec un clip vidéo impressionnant réalisé par Andrew Donoho, dans lequel Joseph et Dun organisent une grande fête dans les profondeurs de l’océan. Cette vidéo aurait été filmée en une période estimée à une semaine, avec de multiples scénarios dont un sous-marin entièrement fonctionnel.

Au cours du mois de juin, Twenty One Pilots a annoncé les détails de leur « Takeover Tour », une tournée internationale dans laquelle le duo prévoit de faire une « série de performances intimistes dans certains clubs de musique, s’éloignant un peu des grandes arènes vers lesquelles ils fréquentait peu avant la pandémie ».

Twenty One Pilots serait en mesure de faire salle comble à toutes les dates prévues pour sa tournée, qui débutera le 21 septembre, avec des présentations dans les villes américaines de Denver, Los Angeles, Chicago, Boston, Columbus, Atlanta, ainsi qu’à Londres. et Mexico.

Twenty One Pilots a reçu un agréable accueil du public et de la critique spécialisée avec « Scaled And Icy », qui est actuellement disponible en formats physiques et sur les plateformes de streaming numérique, faisant ses débuts au numéro un des « albums rock » et des « albums de musique alternative ». « de Billboard, en plus d’être en position 3 du Billboard 200, étant l’un des représentants du rock les plus réussis de 2021 à ce jour.