Twenty Five Twenty One Episode 15 Date de sortie en Corée, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde | Spoilers, regarder en ligne, nombre total d’épisodes

La prochaine date de sortie de Twenty Five Twenty One Episode 15 est révélée et pour cette raison, tous les fans de cette série dramatique en cours en sont ravis. Ils veulent tous savoir quand auront-ils ce nouvel épisode à regarder cette fois-ci. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous découvrirez la prochaine date de sortie de l’épisode 15 de Twenty Five Twenty One dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder cette saison, où regarder cette série en ligne, ainsi que d’autres informations s’y rapportant. Découvrons ce guide sans plus tarder.

Twenty Five Twenty One est une émission dramatique télévisée sud-coréenne populaire qui est regardée dans le monde entier. Ce spectacle est réalisé par Jung Ji-hyun et met en vedette Kim Tae-ri, Nam Joo-hyuk, Bona, Choi Hyun-wook et Lee Joo-myung. Ce spectacle se déroule à une époque où les rêves semblent hors de portée, un adolescent escrimeur poursuit de grandes ambitions et rencontre un jeune homme travailleur qui cherche à reconstruire sa vie.

Le premier épisode de cette émission est sorti le 12 février 2022. En peu de temps, cette émission a réussi à gagner beaucoup de popularité à travers le monde. Après avoir regardé le dernier épisode de cette émission, tous ses fans sont ravis de la sortie du prochain épisode.

Twenty Five Twenty One Épisode 15 Date de sortie

La bonne nouvelle pour vous est que la prochaine date de sortie de l’épisode 15 de Twenty Five Twenty One est révélée et qu’elle sera bientôt publiée. Selon le calendrier de diffusion de cette émission, ses nouveaux épisodes sortent tous les samedis et dimanches. La date de sortie de Twenty Five Twenty One Episode 15 est fixée au 2 avril 2022. Avant cela, vous obtiendrez également l’épisode 14 le dimanche 27 mars 2022.

Nombre total d’épisodes

La saison en cours de cette émission devrait avoir un total de 16 épisodes. Cela signifie que cette saison va bientôt se terminer. L’émission n’est pas renouvelée pour sa deuxième saison. Nous vous tiendrons au courant une fois que la deuxième saison de cette émission sera annoncée.

Où regarder Twenty Five Twenty One ?

Le réseau de télévision d’origine pour cette émission en Corée du Sud est tvN. Il est disponible sur Netflix pour être visionné dans le monde entier. Vous pourrez regarder cette émission en ligne gratuitement sur Netflix si vous avez un abonnement actif à Netflix.

Principaux moulages

Voici les principaux acteurs de cette série coréenne en cours.

Kim Tae-ri dans le rôle de Na Hee-do Kim So-hyun en tant que Na Hee-do adulte Ock Ye-rin en tant que jeune Na Hee-do

Nam Joo-hyuk dans le rôle de Baek Yi-jin

Bona comme Ko Yu-rim Kyung Da-eun en tant que jeune Ko Yu-rim

Choi Hyun-wook dans le rôle de Moon Ji-woong

Lee Joo-myung dans le rôle de Ji Seung-wan

Liste de tous les épisodes de Twenty Five Twenty One

Les épisodes de cette émission ne portent aucun nom. Pour cette raison, la liste des épisodes de cette émission n’existe pas.

Épisode 1 Épisode 2 Épisode 3 Épisode 4 Épisode 5 Épisode 6 Épisode 7 Épisode 8 Épisode 9 Épisode 10 Épisode 11 Épisode 12 Épisode 13 Épisode 14 Épisode 15 Épisode 16

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de Twenty Five Twenty One Episode 15, la plate-forme de diffusion en continu de cette émission dramatique, et bien plus encore. Alors, soyez prêt à profiter de ce nouvel épisode la semaine prochaine. Si vous avez des questions concernant ce guide, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider de la meilleure façon possible.

