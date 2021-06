Twelve Minutes obtient une nouvelle bande-annonce et une nouvelle date de sortie

Le thriller interactif de haut en bas Douze minutes était pendant la Vitrine Xbox En tant que membre de E3 2021 avec une nouvelle remorque. De plus, les fans ont été informés de la date de sortie officielle. « Twelve Minutes » sortira cette année le 19 août 2021 pour les consoles PC et Xbox. Propriétaire du Pass de jeu Xbox peut essayer le jeu sans risque, après tout, le thriller est inclus dans le modèle d’abonnement payant dès la sortie.

Qu’est-ce que Douze Minutes?

Dans « Twelve Minutes », vous êtes pris dans une boucle temporelle qui dure exactement douze minutes. Chaque fois que vous mourez, la soirée recommence et votre progression s’en va. Cependant, vous conserverez bien sûr les connaissances que vous avez acquises afin de terminer la prochaine course avec plus de succès. « Twelve Minutes » est développé par une seule personne.