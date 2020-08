Twelve Minutes: Annapurna révèle son casting étoilé

Yves Rocher Eau de Parfum Autour de Minuit - 30ml

L'Eau de Parfum Autour de Minuit, une note gourmande et sensuelle à déposer au creux du cou. Une addiction troublante et profonde. L’ Iris est travaillée pour révéler son mystère et son addiction. En fond le Vétiver tisse un manteau sombre et raffiné. Sous le ciel bleu noir ponctué d’étoiles, est l’heure du