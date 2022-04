TweetDeck, Gnip et plus : des acquisitions stratégiques par Twitter qui seront désormais confiées à Elon Musk

L’une des premières acquisitions stratégiques de Twitter Inc a été Tweet Deck, une application tierce de tableau de bord de médias sociaux pour la gestion des comptes Twitter.

Après des mois de pitch, le milliardaire Elon Musk a enfin acquis Twitter. La société de médias sociaux a confirmé le développement lundi, annonçant qu’elle avait conclu un «accord définitif» pour être acquise par une entité détenue par Musk, pour 54,20 € par action en espèces, une prime de 38% par rapport au cours de clôture de Twitter le 1 avril 2022.

Musk et ses bailleurs de fonds paieront un total de 44 milliards de dollars pour l’acquisition. Le milliardaire a obtenu 25,5 milliards de dollars de financement par emprunt et prêt sur marge entièrement engagés et fournit un engagement en fonds propres de près de 21,0 milliards de dollars. Avec cela, Musk devrait également prendre en charge toutes les acquisitions existantes de Twitter Inc.

Depuis sa création en 2006, Twitter a réalisé une série d’acquisitions stratégiques qui seront désormais confiées à Musk.

Plate-forme de tweets

L’une des premières acquisitions stratégiques de Twitter Inc a été Tweet Deck, une application tierce de tableau de bord de médias sociaux pour la gestion des comptes Twitter. Le géant des médias sociaux a payé 40 millions de dollars pour l’acquisition en 2011.

Appuyez sur Commerce

En 2014, Twitter a acquis la startup de reciblage publicitaire mobile Tap Commerce pour 100 millions de dollars. Tap Commerce dans ses premières années, a aidé les entreprises mobiles à recibler leurs publicités en fonction de l’activité précédente des utilisateurs. Le service de Tap Commerce au moment de l’acquisition était également utilisé par Facebook.

Gnip

Twitter a également acquis son partenaire de données de longue date Gnip pour 134 millions de dollars en 2014. Gnip a été l’un des premiers fournisseurs de services d’agrégation d’API de médias sociaux et a longtemps fourni l’accès aux données publiques de Twitter. Outre Twitter, Gnip offrait également des services d’agrégation d’API à d’autres réseaux de médias sociaux tels que Reddit, Instagram Tumblr, Bitly et autres.

Distinguer

Dans sa plus grande acquisition jusque-là, Twitter a payé 479 millions de dollars pour reprendre l’activité de Adtech Startup TellApart. L’acquisition devait initialement coûter 533 millions de dollars, mais l’accord a été scellé à un prix inférieur de 54 millions de dollars.

Technologie Magic Pony

Twitter a annoncé l’acquisition de la société basée à Londres Magic Pony Technology en 2016. Le géant des médias sociaux a payé 150 millions de dollars pour l’accord. Magic Pony Technology a travaillé au développement de réseaux de neurones, un système essentiellement conçu pour penser comme le cerveau humain. La technologie pourrait être utilisée différemment, par exemple, elle pourrait aider à améliorer la qualité d’une photo ou d’une vidéo prise sur un téléphone avec appareil photo à faible spécification ou également aider à développer des graphiques pour des applications de réalité virtuelle ou de réalité augmentée.

