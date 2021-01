Tutoriel Gimp: voici comment l’édition d’image fonctionne avec l’outil gratuit

Avec notre tutoriel Gimp, vous apprendrez les fonctions les plus importantes du programme gratuit d’édition d’images. Que vous souhaitiez recadrer, faire pivoter, réduire ou recadrer une image, vous découvrirez ici comment procéder. Et plus.

Téléchargez et installez le Gimp

Le logiciel gratuit d’édition d’images Gimp est disponible pour Windows, GNU / Linux et macOS. Vous pouvez télécharger le logiciel auprès du fournisseur et suivre simplement le processus d’installation.

Télécharger: Reportez-vous à Gimp sur gimp.org

Ouvrir une image dans Gimp

Avant d’ouvrir une image dans Gimp, vous devez faire une copie de l’image. Les modifications que vous apportez à une image dans Gimp sont conservées.

Vous ouvrez une image dans Gimp avec la commande « Fichier> Ouvrir ». Recherchez le dossier dans lequel se trouve le fichier image et sélectionnez-le. Gimp peut ouvrir des images dans de nombreux formats de fichiers différents. Pour le traitement d’image, les fichiers RAW avec les données brutes sont plus adaptés que les JPG ou PNG.

Réduire et faire pivoter une image dans Gimp

Vous modifiez la taille de l’image avec la commande « Mettre l’image à l’échelle ».

Pour réduire ou agrandir une image dans Gimp, allez dans « Image> Mettre l’image à l’échelle ». Entrez la « largeur » ​​et la « hauteur » souhaitées et confirmez votre choix avec « Echelle ».

Au lieu de « px », c’est-à-dire pixels « , vous pouvez également spécifier la taille en millimètres, centimètres et autres échelles en cliquant sur » px « et en faisant le choix souhaité. Attention: si vous agrandissez une image, elle se détériorera Qualité de l’image.

Pour faire pivoter une image, allez dans « Image> Transformation ». Ensuite, choisissez «Rotation 90 ° dans le sens des aiguilles d’une montre», «Rotation de 90 ° dans le sens anti-horaire», «Rotation de 180 °» ou «Rotation à volonté». Sous «Rotation à volonté», vous choisissez vous-même l’angle souhaité et confirmez votre choix en cliquant sur «Rotation».

Recadrer une image dans Gimp

Vous avez besoin de l’outil approprié pour la coupe.

Vous pouvez également recadrer ou découper une partie d’une image dans Gimp. Ceci est utile si vous ne souhaitez pas modifier l’image entière, mais seulement une partie de celle-ci. Accédez à Outils> Transformations> Recadrer. Un carré de sélection apparaît maintenant, que vous pouvez agrandir et réduire en cliquant et en maintenant les coins. Tout autour de la place est assombri. Si vous cliquez au milieu et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, vous pouvez déplacer le carré de sélection.

Une fois que vous avez sélectionné la partie souhaitée de l’image, confirmez votre choix avec la touche Entrée ou cliquez dessus avec le bouton gauche de la souris. L’image est maintenant découpée comme vous le souhaitez, la zone en dehors du carré de sélection disparaît.

Ajuster les couleurs et le contraste dans Gimp

Souvent, une photo semble mal exposée ou n’a pas la bonne couleur ou la bonne ambiance d’éclairage. Le point de menu « Couleurs » ouvre ici de nombreuses possibilités. Sous « Couleurs> Automatique », vous trouverez un certain nombre d’options, telles que le réglage automatique du contraste et l’amélioration des couleurs. Vous pouvez essayer cela et si nécessaire annuler l’étape via « Edition> Annuler ». Souvent, vous obtenez de meilleurs résultats avec des réglages manuels.

Vous ajustez la luminosité et le contraste à l’aide du curseur.

Sous « Couleurs> Exposition », vous déplacez les barres pour « Niveau de noir » et « Exposition », ce qui vous permet d’observer l’effet des modifications prévues sur l’image sous forme d’aperçu. Avec les flèches à droite sur la barre, vous pouvez également faire de petits pas ou saisir des valeurs sur le clavier. Confirmez votre choix à la fin avec « OK ». Des options telles que « Luminosité / Contraste » et « Balance des couleurs » fonctionnent sur le même principe.

Le réglage des « valeurs de couleur » fonctionne un peu différemment. Ici, vous avez trois contrôles sous « Valeurs source ». Vous devrez déplacer les curseurs gauche et droit jusqu’à ce qu’ils atteignent les premiers pixels blancs à gauche et à droite. La partie la plus sombre de l’image est définie sur 100% de noir et la partie la plus claire sur 100% de blanc.

Supprimer les contaminants dans Gimp

Avec l’outil « Healing », vous enlevez la saleté sur l’image.

Pour enlever la saleté sur l’image, par exemple sur un objectif poussiéreux ou une tache de saleté sur le sujet, il existe l’outil « Guérir » dans Gimp. Vous pouvez le trouver sous Outils> Outils de peinture> Guérir. Ajustez la taille du cercle de sélection en fonction de la taille du maculage. « Affichage> Plein écran » ou un zoom avant via « Ctrl + molette de la souris » peut aider. Pour modifier la taille du cercle de sélection, appuyez sur les boutons pour les crochets « [ ] »( » Alt Gr « + » 8 « ou » 9 « ).

Survolez une zone à côté de la tache qui semble similaire et qui ne présente aucune tache. Appuyez sur « Ctrl + bouton gauche de la souris ». Cliquez sur la tache et elle devrait disparaître. Sinon, vous pouvez maintenir un peu le bouton de la souris enfoncé et peindre dessus. L’outil copie les pixels précédemment sélectionnés vers le nouvel emplacement.

Supprimer l’arrière-plan et recadrer les images dans Gimp

Le choix de l’arrière-plan peut parfois être un défi.

Vous pouvez supprimer l’arrière-plan d’une image et la remplacer par une autre dans Gimp. Par exemple, vous donnez l’impression que vous n’étiez pas chez vous mais en vacances aux Maldives. En principe, permuter l’arrière-plan est facile – mais le faire de manière précise et crédible peut être assez difficile.

Allez d’abord dans « Calque> Transparence> Ajouter un canal alpha ». Cliquez ensuite sur « Outils> Outils de sélection> Sélection au premier plan ». Maintenant, sélectionnez approximativement le premier plan en le « peignant » avec le bouton de la souris enfoncé et en appuyant sur « Entrée » sur le clavier. Cela sépare le premier plan de l’arrière-plan. Maintenant, peignez en maintenant le pointeur gauche de la souris sur l’arrière-plan et essayez de tout toucher aussi précisément que possible. Confirmez « Entrée » lorsque vous avez terminé.

Vous pouvez également utiliser la baguette comme un outil si cela est plus facile. Vous pouvez le trouver sous « Outils> Outils de sélection> Baguette magique ». La baguette magique sélectionne des zones d’une couleur similaire. Ajouter d’autres zones en maintenant « Shift » et en appuyant sur une nouvelle zone. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Suppr » sur le clavier, c’est-à-dire « Supprimer ». Maintenant, l’arrière-plan est supprimé.

Ajoutez un autre arrière-plan en copiant une image sur un nouveau calque (Calque> Nouveau calque). Allez dans « Calque> Pile> Calque vers le bas » pour déplacer le calque sous votre image et l’utiliser comme arrière-plan.

Ici, le fond a été remplacé (pas tout à fait parfait) par une couche blanche.

