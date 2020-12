Turtoa: Global Rhythm est un jeu de rythme unique sur le thème d’un monde aquatique

Le studio indépendant Sillysoft Games, basé à Singapour, propose une nouvelle expérience musicale mélangée à un monde aquatique. Ce titre unique se dirige vers Vapeur en 2021, mais le jeu est déjà disponible sur les appareils iOS et Android. Vivez une étrange expérience de jeu de rythme en traversant un monde de beauté aquatique.

Entrez dans un pays musical de tortues, de dragons et de musique. C’est un monde unique qui place le rythme rythmique de la musique palpitante au bout des doigts du joueur. Explorez le rythme et regardez l’histoire évoluer lentement pour ajouter de nouveaux personnages. C’est un jeu de défi, d’adresse et de méditation paisible.

Les joueurs peuvent entrer dans Turtoa: rythme global et jouez des chansons exotiques du monde entier avec un casting exotique de créatures marines. C’est un jeu plein de rythme, de cœur et d’âme car les développeurs ont soigneusement essayé de conserver un mélange unique de culture, de science et de vie marine.

La musique contient des heures de travail réel d’artistes comme DJ Drez, David Charrier, Burning Babylon, Kaissa, Yumi Kurosawa et bien d’autres. Ce large éventail de musiciens apporte une véritable sensation de musique du monde à un système de jeu magnifiquement simple.

Chacun des niveaux a été créé par les développeurs. Il n’y a pas de musique, de modes de jeu ou de contenu générés automatiquement car tout est soigneusement fait à la main.

Pour une expérience de jeu plus apaisante, les joueurs peuvent profiter du mode occasionnel unique qui crée un environnement plutôt méditatif. Pour une touche plus compétitive, explorez les classements mondiaux et affrontez des amis, des inconnus et tout ce qui veut vivre ce titre unique.

Ce jeu contient un environnement convivial pour les moddeurs invitant les joueurs à créer leurs propres cartes rythmiques, chansons et plus encore. La capacité des utilisateurs à générer du contenu élargit les possibilités de ce jeu et les limites desquelles la vie marine peut surfer sur les vagues de la perfection rythmique.

Une partie de tous les bénéfices de ce titre est reversée au Sea Turtle Conservancy. Il s’agit du plus ancien groupe de recherche et de conservation des tortues marines qui a de nombreuses années d’expérience dans l’aide à la vie marine pour une vie meilleure.

L’environnement coloré de ce jeu, sa conception soignée et sa musique paisible en font un jeu parfait pour les joueurs de tous âges. Comme un mobile titre, il pourrait facilement être un outil d’apprentissage pour les jeunes joueurs car il se concentre sur les battements, les rythmes et de nombreux autres aspects importants du développement.

Turtoa: rythme global est disponible sur les appareils iOS et Android. Le jeu verra un lancement complet de Steam au début de l’année prochaine, mais jusque-là, c’est une expérience mobile exclusive.