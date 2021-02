Turok 1 et 2 apparaissent sur le PlayStation Store avec la date de sortie de février pour PS4

Attendiez-vous patiemment le retour de la série Turok? Ces tireurs à la première personne chassant les dinosaures sont appréciés des fans, mais la franchise est fossilisée depuis longtemps. Il y a eu des murmures de la version remasterisée du classique qui revient sur PlayStation 4, avec la liste des trophées découverte l’année dernière. Maintenant, une sortie est presque confirmée.

Comme découvert par Gematsu, le remaster de l’original Nintendo 64 – développé par Nightdive Studios – peut être trouvé dans une recherche sur le PlayStation Store. De plus, si vous effectuez une recherche via l’application pour smartphone PlayStation, vous pouvez également trouver une liste pour Turok 2: Seeds of Evil. Les deux pages sont accompagnées de captures d’écran, de descriptions complètes et d’une date de sortie conjointe du 25 février 2021.

Cela ne devrait pas être une énorme surprise; ces remasters sont disponibles sur d’autres plates-formes, y compris Xbox One et Nintendo Switch, depuis des années à ce stade. Les ports PS4 n’ont pas encore été officiellement annoncés, mais avec tout ce qui est visible sur la boutique officielle, ils sont aussi bons que confirmés.

Les remasters de Turok 1 et 2 alignent les jeux sur les téléviseurs modernes, ce qui en fait un écran large et augmente la résolution en HD, et ils bénéficient de contrôles améliorés et de meilleures performances. Comme mentionné ci-dessus, les versions PS4 comprendront bien sûr une poignée de trophées à collecter également.

Donc, il semble que vous puissiez revivre vos jours de chasse aux dino très bientôt sur PS4. Jouerez-vous à l’un ou à l’autre? Entrez dans la section des commentaires ci-dessous.