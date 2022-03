Turning Red Cast répond à une critique controversée qui prétend que le film Pixar n’est pas relatable

Le casting du prochain film de Pixar Devenir rouge est sorti pour défendre ses thèmes après la publication d’une critique affirmant que le film n’était pas pertinent pour le public américain. La critique en question a été présentée sur CinemaBlend et a rapidement suscité la controverse dans les commentaires après sa publication.

Devenir rouge est le premier long métrage de l’un des animateurs et directeurs artistiques seniors de Pixar, Domee Shi, et est fortement inspiré par ses expériences de grandir dans un foyer sino-canadien. Shi travaille comme animatrice depuis 2011 et a déjà montré ses prouesses en matière de narration en écrivant et en réalisant le court métrage Pixar acclamé par la critique. Bao.

Il y a eu pas mal de battage médiatique autour de la sortie du film plus tard ce mois-ci, mais il semble que le directeur général de CinemaBlend, Sean O’Connell, ait estimé que le film avait raté sa cible en tant que drame pour adolescents. O’Connell a critiqué l’accent mis sur les origines asiatiques du protagoniste en déclarant que cela limitait la capacité du film à se connecter avec le public.

« J’ai reconnu l’humour dans le film, mais rien de tout cela. En enracinant Devenir rouge très spécifiquement dans la communauté asiatique de Toronto, le film donne légitimement l’impression qu’il a été fait pour les amis et les membres de la famille immédiate de Domee Shi », a écrit O’Connell.

Des centaines de fans n’ont pas tardé à fustiger la critique, affirmant qu’O’Connell ignorait l’expérience culturelle du créateur du film. CinemaBlend a agi rapidement pour supprimer la critique controversée et a publié des excuses officielles avec le rédacteur en chef déclarant: « Nous n’avons pas correctement édité cette critique, et elle n’aurait jamais dû monter. » O’Connell a également commenté la situation, présentant des excuses et remerciant les intervenants pour leur contribution.

À la suite de l’incident, les vedettes de Devenir rouge ont également pesé auprès de leur opinion publique. Rosalie Chiang, qui incarne la protagoniste Meilin (Mei) Lee dans le film, a catégoriquement dénoncé toute affirmation selon laquelle le film ne s’adresse qu’au public asiatique dans une récente interview. Lorsqu’on lui a demandé si le film pourrait être un problème pour un public plus large, Chiang a répondu :

« Bien sûr que non. C’est un film de passage à l’âge adulte, tout le monde traverse ce changement… Je pense que différentes personnes de différentes cultures vont le vivre différemment, mais en fin de compte, le désordre et le changement de base sont quelque chose que tout le monde peut s’y rapporter. »

La co-vedette Maitreyi Ramakrishnan, qui joue l’amie de Lee, Priya, a également rejeté l’affirmation en déclarant que l’histoire était « universelle » et que de nombreuses personnes pourront « se rapporter à l’histoire de Meilin, que vous soyez ou non une jeune fille chinoise du Canada ». ou non.’ La réalisatrice Shi a également proposé son retrait de la critique controversée en ajoutant que le film: « est une lettre d’amour à cette époque de notre vie ». C’est une lettre d’amour à la puberté. C’est une lettre d’amour à Toronto.

Outre l’avis en question Devenir rouge a reçu une réponse critique extrêmement positive avec une note « fraîche » de 94 % sur le site global de révision Rotten Tomatoes. Le film devrait être présenté en première sur Disney + le 11 mars. Il devait initialement avoir des débuts combinés en salles et en streaming, mais Disney a depuis annoncé son intention d’en faire une exclusivité Disney + en raison d’un manque de récupération significative des films familiaux au box-office depuis les effets de la pandémie mondiale.





