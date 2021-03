Tuque Games présente la bande-annonce de Dungeons & Dragons: Dark Alliance

Après plus d’un an sans entendre parler de ce titre, nous pouvons enfin voir une nouvelle bande-annonce pour Dungeons & Dragons: Dark Alliance.

Si, comme moi, vous faites partie de ceux qui ont grandi en lisant les romans de Forgotten Realms, vous connaissez peut-être les noms de Gwenwyvar, Drizzt, Catti-Brie, Wulfgar et Bruenor. Dans ce cas, vous êtes sûr d’aimer le Dungeons & Dragons: Bande-annonce de Dark Alliance, le jeu vidéo basé sur les aventures de ce groupe particulier.

Ce nouveau titre Wizards of the Coast peut désormais être réservé depuis son site officiel au format numérique avec deux versions différentes au choix, standard et deluxe.

Le premier apporte le jeu, avec un pack d’armement sur le thème du Beholder typique. D’autre part, l’édition de luxe ajoute un autre ensemble d’armes à la précédente, cette fois avec une esthétique Lich, ainsi que la future extension Echoes of the Blood War.

Mais ne vous inquiétez pas, car si vous faites partie de ceux qui préfèrent la version physique, nous en aurons une très intéressante. Cela comprend tout le contenu de l’édition Deluxe, en ajoutant un livre d’art, la bande son et une boîte en métal.

Le titre est un RPG d’action, dans lequel nous pouvons choisir entre l’un des quatre héros créés par RA Salvatore. Avec eux, nous parcourrons la célèbre vallée du vent de glace, face aux monstres typiques de la saga à la fois seuls et en coopérative. En fait, le jeu est plutôt conçu pour ces derniers, avec des pouvoirs complémentaires entre les personnages.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance sera officiellement lancé dans un peu plus de trois mois, plus précisément le 22 juin, sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Bien sûr, les consoles de nouvelle génération auront une version améliorée de ce titre Wizards of the Coast.

Allons-y!