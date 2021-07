Tune Squad rejoint NBA 2K21 pour célébrer Space Jam : un nouvel héritage

Space Jam : un nouvel héritage Ce n’est peut-être pas le slam dunk des années 90 que les enfants espéraient, mais vous pourrez assembler votre propre version de la Tune Squad dans NBA 2K21 dans le cadre de la nouvelle saison, Out of This World. De nouveaux packs dans MyTeam vous donneront la possibilité de retirer des cartes spéciales LeBron James, Anthony Davis, Damian Lillard et Klay Thompson. Il y a aussi un défi hebdomadaire qui vous verra affronter les superstars dans Triple menace.

Démarrer @NBA2K_Mon ÉQUIPE Saison 9 avec ces cartes en édition spéciale Space Jam: A New Legacy des packs Out of this World. #SpaceJamMovie pic.twitter.com/Y7bAqNPPgv– NBA 2K (@NBA2K) 16 juillet 2021

Ce n’est pas tout: nouveaux fils inspirés du film sont disponibles dans MyCareer, y compris les diapositives, les kits et les sweats à capuche. C’est un contenu croisé assez soigné si vous attendez le film avec impatience, mais sachez que vous devrez charger VC si vous envisagez de copier l’un d’entre eux.