Tuna’s Turn – Ils créent une fausse viande de thon à base de plantes qui promet d’imiter la texture et la saveur de l’original

La viande cultivée en laboratoire ou à base de plantes c’est déjà une réalité dans la société et il a de plus en plus d’adeptes. Mais les choses ne vont pas s’arrêter avec le bœuf, maintenant une entreprise appelée Finless Foods va pour le thon. Ils ont créé une viande de thon à base de plantes qui, selon eux, imite l’expérience de manger du thon cru à 100%.





Manger des sushis végétaliens au thon, pour ceux qui sont allergiques aux crustacés ou sans contribuer à la surpêche, va être une réalité. Finless Foods a indiqué que lancera le nouveau produit sur le marché dans les chaînes de restaurants et les supermarchés au cours de la prochaine année.

Le produit est fait avec un total de neuf ingrédients végétaux entiers. Ils n’ont pas voulu dire ce qu’ils sont, mais ils assurent que les chefs et les experts qui l’ont essayé n’ont pas cessé d’en faire l’éloge.

En principe cette chair de thon peut être utilisé et mangé de la même manière que le vrai thon. C’est-à-dire qu’il peut être consommé cru ou cuit selon que l’on souhaite qu’il fasse des sushis ou un plat chaud. De même, il a un grand avantage sur le vrai : l’absence de mercure, qui peut souvent être un problème dans la vraie viande de thon.

Alors que ce thon faux Il semble que tous les avantages soient, nous devrons voir comment il sera lorsqu’il sera mis en vente. Non seulement en goût et en texture, mais aussi en prix ou en consommation de ressources nécessaires à sa fabrication. En tout cas, il est posé comme une alternative intéressante pour les végétaliens ou pour les personnes allergiques aux coquillages.

Une industrie agroalimentaire moins animale et plus laboratoire

Après le boeuf Nous avons vu comment les chercheurs sont allés chercher des œufs ou du lait, même pour le café est un produit qui est répliqué en laboratoire

Nous avons également vu des substituts aux animaux de compagnie, bien que dans ce cas, ils soient généralement à base d’insectes. Un moyen simple d’obtenir des protéines pour les animaux, qui ne pose pas forcément de problème sur la provenance de ce qu’ils mangent.

Via | Engagé

Plus d’informations | Aliments sans fin