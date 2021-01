Tulsi Gabbard déchire Brennan, Schiff et Big Tech pour attaques contre les libertés civiles, les appelle PLUS DANGEREUX que les émeutiers du Capitole

L’ancien candidat démocrate à la présidentielle Tulsi Gabbard a exhorté les dirigeants du parti à mettre fin aux efforts de personnes telles que l’ancien directeur de la CIA John Brennan pour enfreindre les libertés civiles, les qualifiant de plus dangereuses que les émeutiers du Capitole américain.

« Président Biden, je vous demande, ainsi qu’à tous les membres du Congrès des deux parties, de dénoncer les efforts de Brennan et d’autres pour nous priver de nos libertés civiles que nous a conférées notre créateur et garanties dans notre Constitution », Gabbard a déclaré mardi sur Twitter. « Si vous ne leur résistez pas maintenant, notre pays sera en grand péril. »

La foule qui a pris d’assaut la capitale pour tenter d’empêcher le Congrès de s’acquitter de ses responsabilités constitutionnelles se comportait comme des ennemis intérieurs de notre pays. Mais soyons clairs, les John Brennan, Adam Schiff et les oligarques de Big Tech qui sont … pic.twitter.com/Q3VssCiz5l – Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) 26 janvier 2021

L’ex-membre du Congrès et vétéran de la guerre en Irak a tiré la sonnette d’alarme alors que Brennan, le représentant américain Adam Schiff (D-Californie) et les contrôleurs des médias sociaux poussent à une répression du terrorisme intérieur comme le 11 septembre sous prétexte que les partisans de l’ancien président Donald Trump a créé une crise de sécurité nationale.

Les manifestants de fraude électorale qui ont violé le Capitole se sont comportés comme «ennemis domestiques de notre pays», Dit Gabbard. Mais elle a ajouté, «Les John Brennans, Adam Schiff et les oligarques de Big Tech qui tentent de saper nos droits protégés par la Constitution et de transformer notre pays en un État policier avec une surveillance de type KGB sont également des ennemis nationaux – et bien plus puissants, et donc dangereux, que la foule qui a pris d’assaut le Capitole. «

Les commentaires du natif d’Hawaï ne sont que le dernier exemple où Gabbard a parlé contraire à la doctrine du parti. Elle a voté contre la première destitution de Trump, a présenté un projet de loi interdisant aux filles transgenres de participer aux sports féminins, s’est opposée aux guerres de changement de régime et a coparrainé un projet de loi pour lutter contre la fraude électorale. Gabbard a également embarrassé la favorite du parti Kamala Harris, désormais vice-présidente, lors d’un débat primaire en 2019, ce qui a poussé Hillary Clinton à la qualifier d’atout russe.

Ces derniers jours, Gabbard a critiqué l’administration Biden dans de récentes interviews de Fox News pour avoir gardé des milliers de soldats de la Garde nationale à Washington, DC, et colporter la perception que la capitale du pays est assiégée. Elle a déclaré que les démocrates préconisaient essentiellement le ciblage « la moitié du pays » en tant que terroristes nationaux.

Ces mouvements audacieux ont valu à Gabbard une place parmi les conservateurs. Sa défense des droits constitutionnels n’a fait qu’ajouter à sa base de fans interpartis.

«Allez Tulsi» a déclaré la blogueuse Liz Rios. « Je veux juste vous remercier d’avoir lancé des menaces quand vous les voyez, quel que soit le parti politique. Il s’agit de liberté et de liberté. »

Allez Tulsi !!@TulsiGabbardJe tiens simplement à vous remercier d’avoir lancé des menaces là où vous les voyez, quel que soit le parti politique. C’est une question de liberté et de liberté !! Tulsi Gabbard qualifie Schiff, Brennan et Big Tech de plus « dangereux » que les émeutiers du Capitolehttps: //t.co/RR9yCUGd6D – Liz Rios🇺🇸 (@ LiRi347) 26 janvier 2021

L’éditeur Felix Jarikre a félicité Gabbard pour avoir parlé objectivement et a déclaré avoir dénoncé Brennan et Schiff pour avoir condamné les partisans de Trump en tant que terroristes potentiels « irait un long chemin pour guérir les divisions en Amérique. »

Tulsi Gabbard s’est avéré être une figure phénoménale d’objectivité et de vérité. Dénoncer John Brennan et le représentant Schiff pour avoir diabolisé les partisans de Trump comme des « terroristes nationaux potentiels » contribuerait grandement à guérir les divisions en Amérique. – Félix Jarikre (@Jarikrepastor) 25 janvier 2021

Gabbard a cité une interview MSNBC dans laquelle Brennan a déclaré que les membres de l’équipe de Joe Biden sont « se déplaçant à la manière d’un laser » pour identifier les terroristes nationaux. Cibles du regard répressif « très similaires aux mouvements d’insurrection que nous avons vus à l’étranger, où ils germent dans différentes parties du pays et gagnent en force,« Dit Brennan. « Il rassemble une alliance impie souvent des extrémistes religieux, des autoritaires, des fascistes, des fanatiques, des racistes, des nativistes – même des libertariens. »

Le producteur de musique Andrew Balogh a déclaré que la répression imminente du terrorisme national représente « une pente glissante et menace la démocratie américaine. » Il a dit à Gabbard, « J’espère qu’il y en a d’autres qui ont la prévoyance que vous faites à ce sujet. »

Je ne pourrais pas être plus d’accord avec vous. C’est une pente glissante et menace la démocratie américaine. J’espère qu’il y en a d’autres qui ont la prévoyance que vous faites à ce sujet. Merci pour votre service à ce pays, tant au Congrès que dans l’armée. J’espère que vous courrez à nouveau! – Andrew Balogh (@ABaloghMusic) 26 janvier 2021

