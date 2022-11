Tulsa King: Sylvester Stallone pense que sa nouvelle série Paramount + durera plusieurs saisons

Sylvester Stallone a secoué le petit écran plus tôt cette semaine avec son rôle principal dans Roi de Tulsa. La série Paramount + suit son personnage, Dwight ‘The General’ Manfredi, alors qu’il sort de prison, déménageant de New York à Tulsa, Oklahoma, où il construit un nouvel empire criminel.





Stallone joue aux côtés d’Andrea Savage, Martin Starr, Jay Will, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza, AC Peterson et Garrett Hedlund. La série vient du créateur Taylor Sheridan, qui ne peut pas manquer avec ses émissions récentes, qui incluent Yellowstone et ses diverses retombées.

Lors d’une interview avec Collider, Stallone a discuté de ses conversations avec Sheridan avant de filmer la série et pourquoi ils prévoient de continuer le spectacle pendant plusieurs saisons.

« Ouais, nous l’avons fait. Nous avons abordé cela. Je suis un grand croyant, depuis que j’ai commencé ma carrière, dans les suites. Je pense que si vous construisez un personnage, pourquoi le faire disparaître ? Comme dire, ‘Le Parrain’, Michael [Corleone], vous voulez le voir avancer. Je veux la même chose avec ça. Mais le seul aspect que nous avons ajouté était, dans son concept original, qui est génial, gangster va à l’ouest… c’était un peu plus sérieux et un peu plus dur. J’ai pensé que si je pouvais ajouter ma personnalité – parce que c’est parfois un peu décentré, irrévérencieux – alors vous avez un gangster qui n’est pas incroyablement menaçant. Je veux dire, il peut devenir gangster avec vous, mais encore une fois, il peut être stupide et faire des blagues, et en quelque sorte embrasser les autres au lieu de les menacer. »

Bien sûr, une deuxième saison dépendra de Paramount et de la réponse du spectateur à Roi de Tulsa. Un nom aussi grand que celui de Stallone est sûr d’attirer une base de fans, et Sheridan a prouvé qu’il peut travailler sur plusieurs projets à travers son expansion. Yellowstone univers. Les séries devrait continuer à garder un public respectable si l’écriture et la production restent de haute qualité. Roi de Tulsa premiers ministres tous les dimanches sur Paramount +.





Sylvester Stallone Aime une bonne suite

Sylvester Stallone s’est fait connaître à la fin des années 70 avec son rôle emblématique dans Rocheux. Le film a remporté 3 Oscars, dont celui du meilleur film, et un clin d’œil à la meilleure écriture alors que Stallone écrivait le scénario. Le film a fait monter en flèche sa carrière et il n’a pas fallu longtemps pour qu’un suivi atteigne les salles. Rocheux II, Rocheux III, Rocheux IVet Rocheux V étaient sorti au cours des quinze prochaines années, même si ce serait loin de la fin de la franchise.

En 2006, Rocky Balboa est sorti dans les salles agissant comme le dernier épisode basé sur son personnage. Cependant, un film dérivé, Credo, est sorti en 2015 avec Stallone reprenant son rôle. La Credo les films ont connu un énorme succès, avec Michael B. Jordan en tête. Credo II est arrivé en 2018, le troisième film devant être présenté en première le 3 mars 2023.

Roi de Tulsa créateur Taylor Sheridan a également créé le Yellowstone franchise, en commençant par la série initiale en 2018. Depuis lors, 1883, un spin-off axé sur les débuts de la famille Dutton est sorti sur Paramount +. Une autre préquelle à venir, 1923devrait faire ses débuts en décembre, avec Harrison Ford. 6666et 1883: L’histoire de Bass Reeves ne sont que quelques autres projets issus de la création de Sheridan.

Entre Sheridan et Stallone, les fans ne devraient pas être surpris par plusieurs saisons, retombées et préquelles centrées sur Roi de Tulsa. Mais avant, la série doit trouver son public pour réussir.