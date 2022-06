‘Tulsa King’, bande-annonce : nouvelle série avec Sylvester Stallone

L’un des vétérans des films d’action est sur le point de revenir, avec Sylvester Stallone mettant en vedette »roi tulsa », la prochaine série exclusive de Paramount+. Le service de streaming a publié une bande-annonce nous donnant un aperçu de l’intrigue, où nous voyons Stallone jouer un chef de la mafia qui vient de sortir de prison après 25 ans d’incarcération.

L’histoire suivra Dwight Manfredi, un chef mafieux qui va bientôt se rendre compte que son retour dans la société ne sera pas facile du tout. En raison de sa position précédente, un chemin plein de violence, de trahisons et de personnes qui feront tout leur possible pour garder sa bouche fermée l’attend. L’avance nous montre les exploits incroyables que Stallone réalisera dans cet épisode, ce à quoi l’acteur nous a habitués dans chacune de ses performances.

»Tulsa King » a été créé par Taylor Sheridanque ha sido nominado a los premios de la Academia por sus increíbles historias de crimen en las aclamadas películas »Sin Nada que Perder » del 2016 y »Viento Salvaje » de 2017. Además, la serie también está escrita y producida pour Terence Winter que je travaille dans ce qui est considéré comme l’une des meilleures séries de tous les temps : »Les Sopranos ».

Il s’agira de la deuxième collaboration de Sheridan avec Paramount+, le scénariste, réalisateur et producteur créant l’une des séries les plus regardées de la plateforme intitulée « Yellowstone ». Afin d’accroître l’intérêt des téléspectateurs pour Tulsa King, la série sera diffusée immédiatement après la première très attendue de la saison 5 de »Yellowstone ».

En plus de Stallone, le film présente également les talents d’Andre Savage, Martin Satarr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vinvent Pizza, Jay Will, AC Peterson et Garret Hedlun. » Tulsa King » sera présenté en première avec deux épisodes le 13 novembre.