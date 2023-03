Tulsa King aura-t-il une saison 2 ? Que sait-on de la série Sylvester Stallone

Paramount+

Tulsa King était l’un des succès fin 2022, donc son public se demande ce qu’il adviendra de l’histoire. Ici, nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur la série.

© IMDbTulsa King aura-t-il une saison 2 ? Que sait-on de la série Sylvester Stallone.

service de diffusion en continu Paramount+ a été l’un des nouveaux joueurs à participer à la soi-disant « bataille des plates-formes » et ils ont sorti divers titres qui ont captivé le public. L’un des faits saillants de la fin de l’année dernière a été Roi de Tulsag, la série mettant en vedette Sylvester Stallone, dans ce qui pourrait être l’un de ses derniers rôles d’acteur. Y a-t-il une deuxième saison ?

Sa prémisse est centrée sur Dwight « The General » Manfredi, un chef de la mafia new-yorkaise qui vient de terminer de purger une peine de 25 ans de prison. À sa libération, son patron l’envoie à Tulsa, Oklahoma, pour y mettre en place des opérations criminelles. Ne connaissant personne dans la région, le général cherche un nouvel équipage pour l’aider à établir son empire.

+Est-ce que Tulsa King aura une saison 2 ?

Si vous êtes fan de la série, nous vous confirmons que de Paramount, ils ont donné le feu vert pour une deuxième saison de Roi de Tulsa. Quelques semaines seulement après sa première, la société a officialisé le renouvellement pour plus d’épisodes : « Nous ne pourrions pas être plus enthousiasmés par le succès du Tulsa King. C’est une émission amusante et fraîche que le public apprécie vraiment, en grande partie grâce à sa star, Sylvester Stallone. »a déclaré le producteur David Glasser.

Comme prévu, Sylvester Stallone reviendra en tant que Manfredi pour les prochains chapitres. De la même manière, le reste de la distribution principale devrait également le faire : Martin Starr comme Bodhi, Andrea Savage comme Stacy, Max Casella comme Manny, Jay Will comme Tyson, Domenick Lombardozzi comme « Chickie » Invernizzi, Vincent Piazza comme Vince , Garrett Hedlund comme Mitch et Dana Delany comme Margaret.

Pour l’instant, de Paramount+ Ils n’ont pas annoncé de date de première pour la deuxième saison de Roi de Tulsa. Ils n’ont rien taquiné non plus sur son intrigue, mais la dirigeante Tanya Giles a mentionné : « L’énorme succès que nous avons eu avec Tulsa King et Sylvester Stallone ouvre des possibilités avec Taylor Sheridan, dont l’esprit travaille constamment en termes d’univers et d’histoires, donc je pense qu’il y a toujours la possibilité qu’il y ait plus dans cet univers et plus encore. cette histoire ».

