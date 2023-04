Tuez Regenerador dans Resident Evil 4 Remake, voici comment !

Dans Remake de Resident Evil 4 il y a quelques coupables très spécifiques qui peuvent certainement vous énerver et, surtout, vous voler la dernière cartouche du chargeur. Et c’est à cause de leur capacité unique à se guérir.

Comme si les bêtes de l’univers Resident Evil n’étaient pas assez mauvaises, nous devons également nous occuper de la guérison des méga zombies. Mais comment puis-je utiliser le soi-disant régénérateur tuer? Quels sont les remèdes miracles ?

Dans ce guide, vous apprendrez quelles sont les options disponibles pour éliminer les ennemis surpuissants afin de Léon Kennedy et Ashley Graham pour arriver à destination en toute sécurité.

Resident Evil 4 : Kill Slurping Regenerador, voici comment !

Où rencontrer un Regenerador ? Dans « Resident Evil 4 Remake », il y a plusieurs endroits où vous rencontrez les créatures. Entre autres choses, il vient dans le station d’incubation à un affrontement dangereux. Et ne pas oublier plus tard au laboratoire.

Rencontrer un Regenerador vous change… © Capcom/45secondes.fr

Parce que le Regenerador a la capacité super régénération a, il est très difficile de le vaincre. Donc, si vous n’avez pas besoin de le sortir, courez juste devant lui. Vos ressources vous remercieront !

Comment puis-je tuer un Regenerador ?

Comment éteindre un Regenerador ? Et pourtant, il y a une situation ici et là où se battre pourrait être un meilleur choix. C’est pourquoi nous avons besoin d’une arme comme celle-ci Fusil Stingray ou ça Fusil d’assaut CQBR. Ici vous pouvez découvrir où trouver ces armes peut.

Mais ce n’était pas ça à ce stade. En plus tu en as besoin visière thermiquela dite Portée biosensorielle et c’est ce que vous devez trouver pour l’instant. Cependant, il est assez évident dans Salle au nord de la station d’incubation.

Alors avant de tirer sur les charsrécupérez d’abord la lunette de visée et placez-la sur l’un de vos fusils !

Que dois-je considérer au combat ?

Il est important que vous utilisiez ensuite cette portée biosensorielle pour cibler les points faibles de la Corps d’un régénérateur tire. Ces rouges brillants vulnérabilités ne peut être vu qu’avec le viseur thermique (voir photo). C’est le moyen le plus simple de le désactiver.

Tirez sur les points lumineux de son corps. © Capcom/45secondes.fr

Si vous avez ces points faibles, l’attachement Parasites Las Plagasmaintenant spécifiquement éteint, vous pouvez utiliser le détruire complètement l’organismesans se régénérer.

Méfiez-vous de ses attaques, cependant, car elles sont plutôt mauvaises. Surtout être Gérer l’a en soi, avec laquelle il vous attire à lui. Alors il vaut mieux courir derrière le suivant Mur!

Important: Vous devez tuer au moins un Regenerador pour progresser dans l’histoire pour arriver à la clé. Pour cette seule raison, vous devriez apprendre à gérer ces créatures de manière ciblée.

Existe-t-il d’autres moyens de tuer un Regenerador ?

Oui il y en a. Fondamentalement, les monstres peuvent être tués avec n’importe quelle arme. Ce n’est pas recommandé, mais ça marche.

Par exemple, si vous tirez un peu plus longtemps sur le bétail avec la mitrailleuse, vous finirez par toucher tous les Las Plagas si vous avez de la chance.

Il en va de même pour le fusil à pompe (par exemple Pistolet anti-émeute) ou le Magnum (ex. tueur7). Mais ce n’est vraiment pas recommandé car vous utilisez des tonnes de balles et c’est la dernière chose dont nous avons besoin dans Resident Evil 4.

Puis-je tuer un Regenerador avec un lance-roquettes ? Oui, le lance-roquettes fait tellement de dégâts qu’il utilise un régénérateur une fusée peut s’éteindre. Donc, si vous êtes sur le Lance-roquettes infini (Nouveau jeu plus), allez-y !