Tuez les araignées – voici comment vaincre les bêtes

Les araignées sont votre pire cauchemar dans “Grounded”. Beaucoup de préparation est nécessaire pour que vous ayez une chance de tuer les amis à huit pattes. Vous pouvez lire des trucs et astuces pour lutter contre les démons agressifs ici.

Une énorme quantité d’énergie vitale, beaucoup trop de jambes et assez de force pour vous vaincre avec une attaque – les araignées ne sont pas des peluches dans “Grounded”. Si vous voulez réaliser quelque chose dans le jeu de survie, vous avez besoin d’une stratégie contre les bêtes. Idéalement, cela consiste en une chose: garder vos distances.

Préparation: construire un arc et une flèche

En combat rapproché, vous avez peu de chances contre les araignées. Alors commencez par construire un arc et beaucoup de flèches. Vous pouvez débloquer la recette de l’arc le plus simple (“Sprig Bow”) en tuant un moustique (“Gnat”) et en collectant ses restes (“Gnat Fuzz”). Cela déverrouillera automatiquement le plan. Vous pouvez maintenant construire l’arc dans le menu artisanat à partir des matières premières suivantes:

3 x brin

4 x Gnat Fuzz

2 x fibre tissée

pointe Vous pouvez obtenir la recette de la fibre tissée en recherchant la fibre végétale dans la tente d’analyse. Ensuite, vous créez une unité de fibre tissée à partir de 3 x fibres végétales.

Dans “Grounded”, il devrait toujours y avoir un arc tendu entre vous et une araignée.

Maintenant, vous avez besoin de flèches. Récupérez la fourrure rouge des acariens (“Mite Fuzz”) ou des aiguilles (“Thistle Needle”) d’un chardon (par exemple au sud de la Mysterious Machine) et analysez l’une des ressources de la tente d’analyse. Vous obtenez maintenant les instructions pour les flèches simples que vous créez à partir des ressources suivantes:

2 x duvet d’acariens

5 x aiguille de chardon

Avez-vous l’arc et beaucoup de flèches? Alors partez à la chasse aux araignées!

Astuce de survie pour les arachnophobes Les araignées vous causent de la panique et de l’inconfort? “Grounded” a une solution! Dans les options du jeu, vous pouvez utiliser un curseur pour définir à quoi les bestioles devraient ressembler. Au lieu de combattre de méchants amis à huit pattes, vous ne combattez que de jolis blobs avec des yeux écarquillés au plus haut niveau. Mais attention: ils ont l’air moins mauvais, mais restent dangereux – le réglage ne change que l’apparence des araignées.

Vaincre les araignées: trucs et astuces

Les araignées sont fortes, mais pas les plus brillantes. Non, pas tout à fait raison: ce ne sont pas les araignées, mais l’intelligence artificielle dans “Grounded” n’est pas trop intelligente. C’est pourquoi vous pouvez facilement attirer et tromper des coléoptères de toutes sortes et des araignées afin de les vaincre en toute sécurité – du moins dans la version actuelle à accès anticipé du jeu (à partir d’août 2020).

Les stratégies suivantes sont efficaces dans la lutte contre les araignées:

Dirigez-vous vers un nid d’araignée-loup qui ressemble à une petite maison faite de feuilles de gland. L’araignée y repose temporairement et dort. Courez autour de la maison et tirez sur l’animal à l’arrière à travers les espaces entre les feuilles. L’araignée tentera de vous attaquer, mais il est peu probable qu’elle contournera la porte d’entrée. Par conséquent, vous pouvez facilement les tuer.

Si une araignée vous attaque dans la nature, recherchez un point surélevé où l’animal vous voit mais ne vous atteint pas. L’araignée s’arrête souvent en bas et vous regarde, mais ne peut pas vous attaquer. Tirez dessus avec des flèches jusqu’à ce qu’elle soit morte.

Si une araignée vous surprend et que vous n’avez aucune chance d’atteindre un terrain élevé, lancez-lui des pierres pour interrompre son assaut. Tirez des flèches sur eux entre les deux, mais recherchez toujours des points plus élevés – avec cette stratégie, vous pouvez rapidement faire une erreur fatale.

Si vous voulez installer un piège pour les araignées libres, essayez l’astuce suivante: Allez dans une canette de boisson et placez un piège à appâts (“piège à leurre”) près de l’entrée. Analysez un pétale (“Pétale de fleur”) pour la recette du piège, puis fabriquez le piège à partir de 4 x Brin et 4 x Pétale de fleur. Est-ce le piège? Trouvez ensuite une araignée et attirez son attention sur vous avec une flèche. Passez devant le piège et dans la boîte. L’araignée s’occupera de l’appât, tandis que vous pouvez lui tirer dessus depuis la boîte. Parfois, cependant, il perd tout intérêt pour l’appât et vous devez l’attirer à nouveau.





Il est beaucoup plus facile de tuer les araignées en collaboration avec d’autres joueurs. Un membre du groupe attire l’attention de l’araignée et se rend dans un endroit élevé ou abrité. Les autres attaquent avec un arc et une flèche.

