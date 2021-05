Tuer dans une gare de triage fait huit morts

Au moins huit personnes sont mortes lorsqu’un employé a ouvert le feu sur des collègues dans une gare de triage urbaine à San José, en Californie, aux États-Unis, mercredi matin, a annoncé le bureau du shérif du comté.

Le délégué adjoint du comté de Santa Clara, Russell Davis, a déclaré lors d’une conférence de presse que le tireur, qui était un employé de la Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA), était également décédé. Davis n’a pas dit comment le tireur d’élite est mort ou si les policiers ont utilisé leurs armes sur place.

Les premiers appels d’urgence ont eu lieu peu après 6h30, heure locale (10h30, heure de Brasilia) dans une cour gérée par la VTA, à proximité de l’aéroport principal de la ville. Une escouade anti-bombe a fouillé la cour après la découverte d’au moins un engin explosif, a déclaré Davis.

« Une horrible tragédie s’est produite aujourd’hui et nos pensées et notre amour vont à la famille VTA », a déclaré Glenn Hendricks, président du conseil d’administration de VTA, lors d’une conférence de presse.

Il a déclaré que la fusillade a eu lieu dans une partie de la cour où les travailleurs entretiennent des véhicules, et non dans le centre d’opérations et de contrôle.

San José, une ville d’environ 1 million d’habitants, est au cœur de la Silicon Valley, un centre mondial d’innovation technologique et qui abrite certaines des plus grandes entreprises technologiques des États-Unis.

« Nous sommes dans un moment très sombre », a déclaré le maire de San José, Sam Liccardo, tout en ajoutant: « Nous ferons de notre mieux pour que cela ne se reproduise plus jamais dans notre ville ».

Le FBI a déclaré que des agents aidaient sur les lieux du crime. Les fusillades de masse sont courantes dans le pays, qui a l’un des taux de possession d’armes à feu les plus élevés au monde.

En mars, huit personnes, dont six femmes d’origine asiatique, ont été abattues lors d’une série d’attaques dans un salon de massage à Atlanta et dans les environs, et moins d’une semaine plus tard, 10 personnes ont été tuées dans un supermarché de Boulder, au Colorado. .