Tuer Bill Vol. 3 Pourrait toujours être le dernier film de Quentin Tarantino

Pourrait-on voir Quentin Tarantino mettre fin à sa carrière de cinéaste avec Kill Bill : Vol. 3? Ce n’est certainement pas exclu. Dans l’état actuel des choses, Tarantino a déclaré qu’il prévoyait de prendre sa retraite en tant que réalisateur après la sortie de son prochain film. Cela augmente sans aucun doute la pression pour que le cinéaste légendaire choisisse un projet qui lui convient s’il lui sert également de chant du cygne, et il a pris son temps pour réfléchir à différentes options.

Un film intéressant qui pourrait servir de prochain et probablement dernier film du réalisateur serait Kill Bill : Tome 3. Pendant des années, Quentin Tarantino a taquiné en faisant un suivi de la Kill Bill films, et il a déclaré en 2019 qu’il y avait eu des discussions avec Uma Thurman sur cette possibilité. En juin, il a suggéré que la principale raison pour laquelle il n’avait pas vraiment tout mis en Tuer Bill 3 était parce que les deux premiers films étaient si éprouvants, disant à la liste de lecture, « Je me suis tué Kill Bill, a fait le tour du monde, je ne veux plus penser à cette merde. »

Cela ne veut pas dire que Quentin Tarantino a radié Kill Bill : Tome 3. Avant que cela n’arrive, cependant, il veut entreprendre une sorte de projet parallèle de comédie. Mardi, il était présent au Festival du film de Rome où il a reçu un prix d’excellence pour l’ensemble de ses réalisations des mains du célèbre cinéaste italien Dario Argento. Par date limite, voici ce que Tarantino a dit à Fabio Fazio de la RAI lorsqu’il a été pressé si Tuez Bill 3 serait son prochain film.

« Pourquoi pas ? … Mais d’abord, je veux faire une comédie. Ce n’est pas comme mon prochain film. C’est un morceau de quelque chose d’autre que je pense faire – et je ne vais pas décrire ce que c’est. Mais partie de cette chose, il est censé y avoir un western spaghetti dedans. »

Tarantino note que cette idée de comédie occidentale qu’il a n’est pas un film, mais on ne sait pas exactement ce que ce sera. Il continue en donnant plus de détails sur ce que cette comédie impliquerait, ce qu’il semble suggérer est déjà sur le conseil d’administration pour commencer la production très bientôt. Comme dit Tarantino :