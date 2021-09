Tue d’Halloween : Jamie Lee Curtis révèle comment le film aborde les problèmes d’intérêt social

Halloween tue est sur le point de faire sa première la semaine prochaine au Festival international du film de Venise, et les réalisateurs ne ménagent aucun effort pour faire le battage médiatique du film. De l’annonce des éditions 4K UltraHD des cinq premiers Halloween films à la sortie de la partition originale de John Carpenter, le marketing bat son plein Halloween tue. Avec seulement un mois avant la sortie du film dans le monde le 14 octobre, la star principale Jamie Lee Curtis a récemment expliqué comment le nouveau Halloween La trilogie est inspirée par coïncidence de problèmes sociaux comme le mouvement MeToo et l’attaque de Capitol Hill.

Jamie Lee Curtis recevra le Lifetime Achievement Award du Festival du film de Venise, et elle s’est assise avec Variety, où elle a réfléchi sur sa carrière et ses réalisations tout en parlant de Halloween tue’ thèmes socialement pertinents. Tout d’abord, elle a expliqué comment les nouveaux 2018 Halloween originaire et ce qui l’a fait revenir à la franchise. Voici ce qu’elle a dit,

« Tout a commencé lorsque Jason Blum a écrit à David Gordon Green un e-mail d’un mot : ‘Halloween ?’ Et David et Danny McBride ont conçu une trilogie. Nous avons pu voir dans le film de 2018 que Laurie était devenue la personnification du traumatisme. Elle s’est mariée à l’époque où le mouvement MeToo était à son ascension. Ici vous avez un film sur une femme traumatisée pour 40 ans et elle se relève maintenant. Et cela est entré en collision avec ce qui se passait dans le monde. «

2018 Halloween avait des thèmes étonnamment féministes compte tenu de la façon dont les femmes marchaient à grands pas contre Michael Myers. Curtis n’a pas pu s’empêcher de comparer l’intrigue du film à la #Moi aussi mouvement et aussi comment le traumatisme a affecté la vie de son personnage. Curtis poursuit en révélant que le prochain Halloween tue traitera de la violence des foules. Elle a dans le passé mentionné comment toute la ville de Haddonfield se soulèverait contre Michael Myers, et John Carpenter lui-même a taquiné que le film aurait le nombre de corps le plus élevé de toute la franchise. Mais c’est la première fois Jamie Lee Curtis a fait des comparaisons réelles.

« Et ce qu’ils ont fait avec la deuxième partie de la trilogie, c’est : ‘Que se passe-t-il quand le reste des habitants de cette ville se met en colère ?’ Nous avons fait le film et les soulèvements qui ont commencé à se produire là où les gens descendaient dans la rue – tout se passait avec ce qui devait être la sortie de notre film. Qui parle de la violence de la foule. Donc, d’une manière ou d’une autre, ils ont eu l’intuition de comprendre que la prochaine vague du traumatisme est la rage. Ils ont écrit un film sur la violence des foules et cinq mois plus tard, les foules ont commencé à se rassembler. Nous étions censés sortir il y a un an. Et puis le 6 janvier est arrivé – il devait sortir en octobre dernier année et maintenant nous regardons une foule descendre dans la capitale américaine. C’est de cela que parle le prochain film : la ville de Haddonfield, tous les habitants de la ville qui ont également été victimes de Michael Myers. Il y a un groupe de personnes qui sont très en colère contre les autorités et vont se faire justice elles-mêmes. »

L’attaque de la colline du Capitole n’est probablement pas la meilleure comparaison à faire lorsqu’on parle d’une foule qui se bat contre l’injustice, mais Curtis a quand même droit à sa propre opinion. Avec un peu de chance, Tuer Halloween s est plus que juste socialement pertinent et répond aux peurs et à la tension qui ont fait de l’original de 1978 l’un des meilleurs films d’horreur de tous les temps. Les films qui traitent d’horreurs de la vie réelle se sont avérés très réussis ces derniers temps. Par exemple, Jordan Peele a produit Bonbon est devenu le non. 1 film au box-office récemment. Peut-être Halloween tue les décideurs ont décidé de prendre une page de leur livre pour concevoir le plan marketing. Avec Halloween tue en avant-première la semaine prochaine, nous saurons bientôt s’il est à la hauteur des attentes des fans.

David Gordon Green revient à la réalisation Halloween tue d’après un scénario qu’il a co-écrit avec Danny McBride et Scott Teems. Jason Blum, Malek Akkad et Bill Block sont les producteurs, avec John Carpenter, son fils Cody Carpenter et Daniel Davies en charge de la musique de fond. Halloween tue sortira dans le monde entier uniquement en salles le 14 octobre 2021. Lisez l’intégralité de l’interview sur Variety.

