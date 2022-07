TUDUM revient: l’événement Netflix a déjà une date pour ce 2022 avec de nouvelles surprises

Netflix

L’événement le plus prestigieux de Netflix : TUDUM se prépare à revenir cette année. Quand aura-t-il lieu et qu’y annonceront-ils ?

© GettyTUDUM est de retour

L’année dernière Netflix Il a surpris ses fans avec le lancement d’un événement qui a révélé de nombreuses nouveautés : TUDUM. Dans ce festival, organisé pour célébrer sa première décennie en vigueur, les spectateurs ont reçu des nouvelles qui les ont ravis. Dates de sortie, renouvellements de séries, sorties de nouveaux films et acteurs venus sur la plateforme ou renouvelé leurs contrats pour des productions à venir.

Pour cela, TUDUM Ce fut un événement engageant et enchanteur pour les fans de Netflix. A tel point que la plateforme a décidé de remettre ça et il y a déjà une date fixée pour son retour. OUI! Avec de nouvelles surprises, plus de stars et d’annonces, le géant du streaming s’apprête à réunir à nouveau tous ses abonnés en une journée pour les surprendre. Bien sûr, cette fois la fête se déroulera différemment.

+ Tous les détails de TUDUM, l’événement Netflix :

En 2021 et avec une présentation animée par Millie Bobby Brown dans lequel ils ont réussi à établir une connexion entre toutes les séries originales sur la plateforme, TUDUM c’était un événement incroyable. Eh bien, en une seule journée, les stars les plus reconnues et les plus respectées de l’industrie audiovisuelle actuelle se sont réunies. Et, sans aucun doute, cette année ne fera pas exception.

TUDUM arrivera le 24 septembre 2022, mais organisé différemment. A cette occasion, et pour le peu qu’elle a révélé Netflix, il y aura cinq événements mondiaux en une journée. On ignore encore exactement comment ils seront réalisés et en quoi ils consisteront, mais évidemment pour cette nouvelle version de son festival, le géant du streaming a misé sur plus.

Aussi, du même Netflix Ils ont confirmé qu’il sera plein d’événements exclusifs des séries préférées des téléspectateurs et des films les plus attendus avec les plus grandes stars du monde. Que oui, pour l’instant, ils n’ont pas révélé la liste des invités et, probablement, ils ne le feront pas avant l’approche de la date de réalisation de TUDUM.

