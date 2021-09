TUDUM : l’alchimie entre Millie Bobby Brown et Louis Partridge va se répéter dans Enola Holmes 2

En 2016, le charisme de Millie Bobby Brown a fait irruption dans l’écran de Netflix. Dans la peau de Onze, protagoniste de Des choses étranges, a surpris le monde entier avec sa sympathie et sa qualité d’acteur. Mais ce n’était que le début, car plus tard, elle a été chargée de se démarquer dans de nombreuses productions et est même devenue la plus jeune ambassadrice de l’UNICEF. Parmi ses projets les plus pertinents, Enola Holmes, qui est arrivé l’an dernier chez le géant du streaming et qui reviendra bientôt pour un suite.

Après Photos de Warner Bros., sa société de production, a exclu la sortie en salles en raison de la pandémie de coronavirus, Netflix est devenu le foyer de cette nouvelle franchise. Basé sur les livres de Les aventures d’Enola Holmes, de Nancy Springer, avec Bobby Brown, accompagné de Henry Cavill, Sam Claflin et Helena Bonham Carter. Cependant, l’un des acteurs qui a réussi à briller malgré son jeune âge était Louis perdrix, qui s’est avérée avoir une chimie indéniable avec sa co-star.

L’histoire commence lorsque la mère d’Enola Holmes disparaît et que la jeune femme découvre que ses frères, Sherlock et Mycroft, ne sont pas d’une grande aide. Mais son nom de famille n’est pas vain et il a la capacité de résoudre l’affaire tout seul. Dirigée par Harry Bradbière et scénarisé par Jack épine, le film a réussi à se positionner parmi les tendances grâce à ses fans qui n’ont cessé d’insister pour une suite. Et il en sera ainsi !

Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie confirmée pour le moment, la vérité est que Netflix assure que Enola Holmes ça viendra très bientôt. Cet après-midi à TUDUM, l’événement mondial de la plateforme pour les fans, Millie Bobby Brown et Louis Partridge ont eu une réunion qui a donné envie à tous les utilisateurs de les revoir en action. « Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus, tu me manques», a commencé à dire l’acteur et a conquis le cœur de ceux qui ont apprécié l’émission.

La paire a assuré que dans quelques jours, ils seraient de retour dans le ensemble pour tourner la suite et a décrit le film comme plein d’aventure, de famille et de travail d’équipe. « Je n’ai jamais eu de scènes avec Henry. Je suis ravi de travailler avec lui. Et il y aura un combat donc je vais lui apprendre quelques trucsconclut Louis. Patience, fans d’Enola ! Nous la reverrons très bientôt sur Netflix.