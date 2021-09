TUDUM : Emily à Paris la saison 2 a une date de sortie

Il est dit que Netflix est le géant du streaming, et aujourd’hui il en a prouvé la raison : la plateforme a organisé un événement mondial avec tous les chiffres sur la plateforme qui ont annoncé des premières, de nouvelles saisons et des clips exclusifs. Et parmi les plus attendus s’est démarqué Emilie à Paris, la série avec Lily Collins qui a eu sa première partie en octobre 2020 et aura bientôt sa suite.

La comédie romantique comportait 10 épisodes initiaux d’environ 30 minutes chacun. L’histoire commence lorsqu’un cadre de Chicago entame une nouvelle étape dans Paris grâce à un travail de rêve. Mais équilibrer votre carrière, vos amitiés et votre amour n’est pas une tâche facile. Et pour le plus grand bonheur de ses fans, qui ont positionné la série parmi les tendances lors de la semaine de son lancement, l’intrigue ne s’arrête pas là et il reste encore de nombreuses questions à résoudre.

Avec une lettre de Sylvia Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu), la plateforme a fait la grande annonce : «Malheureusement, Emily Cooper devra rester à Paris plus longtemps que prévu. Malgré son excès de confiance et son manque d’expérience préalable dans le secteur du marketing des marques de luxe, il a réussi à séduire certains de nos clients les plus difficiles au cours de cette courte période chez Savoir.”. C’est confirmé! Le séjour d’Emily à Paris sera prolongé.

+ Quand est-ce qu’Emily in Paris 2 sort ?

Après avoir partagé les premières images du tournage, qui a eu lieu à Saint Jean Cap Ferrat, aujourd’hui à TUDUM, Netflix a montré un premier aperçu qui a ébloui les téléspectateurs de l’événement qui depuis le chat n’ont cessé de célébrer ce nouveau volet de la série créé par Darren étoile et aussi avec Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Camille Razat et Bruno Gouery.

Il en reste très peu pour que l’attente se termine ! Les 22 décembre épisodes de Emilie à Paris 2. « Evadez-vous sur la Côte d’Azur», a proposé la plateforme de streaming dans le aperçu officiel de la première où l’on voit le personnage de Lily Collins profiter de ses vacances bien méritées avec des looks impressionnants.