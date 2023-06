TUDUM de Netflix prépare la saison 5 des fans pour vous dans un nouveau teaser

Toi touche à sa fin. Après quatre saisons réussies, Joe Goldberg dira au revoir à l’écran de Netflix avec un cinquième opus qui promet de résoudre tous les problèmes que le dangereux tueur en série a laissés en suspens à chaque chapitre de sa vie, et dans le monde entier.





Sorti en 2018 et basé sur les romans acclamés de Caroline Kepnes, la série mettant en vedette l’ancien Une fille bavarde La star Penn Badgley est devenue un phénomène pour la plateforme de streaming, mais il est temps de dire au revoir tant qu’elle est toujours au top.

La quatrième saison, divisée en deux parties, a laissé les fans avec mille questions et Joe dans une position qui ne pourrait pas être meilleure, et apparemment prêt à recommencer sa vie comme il en a toujours rêvé. Cependant, il semble que ses fantômes reviendront le traquer dans les nouveaux épisodes, comme l’anticipe la bande-annonce la plus récente du nouveau et dernier épisode :

Au cours de la première saison de l’émission, Joe a développé une obsession pour Beck, une fille qu’il a rencontrée dans la bibliothèque où il travaillait. Dans la deuxième saison, il déménage à Los Angeles pour un nouveau départ, tombant instantanément amoureux de Love, qui finit par être tout aussi fou que lui. Mais à la fin de l’épisode, ils se réunissent pour élever un enfant puisque Love est enceinte.

Dans la troisième saison, Joe et Love tentent de donner à son fils Henry la vie qu’il mérite, mais ils semblent incapables de combattre leur instinct et de s’impliquer dans une nouvelle série de meurtres. À la fin de la saison, Joe tue Love et s’enfuit en Europe, à la suite de Marienne, qui devient sa nouvelle obsession et victime.

À quoi s’attendre de vous Saison 5

Netflix

Dans le quatrième épisode, Joe a commencé une nouvelle vie en Europe en tant que professeur de littérature, et tout semblait bien se passer pour le tueur jusqu’à ce qu’une série de décès commence à se produire autour de lui. Un autre criminel était en cavale, le menaçant de révéler sa véritable identité s’il ne se conformait pas à ses demandes.

Désespéré de découvrir qui était vraiment derrière les meurtres, Joe devient un détective plongé dans un mystère de meurtre majeur, alors qu’il côtoie certaines des personnes les plus puissantes de toute l’Angleterre et retombe amoureux.

Cependant, Joe finit par découvrir qu’il y avait une vérité beaucoup plus profonde qu’il ne l’imaginait derrière les morts atroces et que c’était lui-même qui commettait les actes criminels après avoir complètement perdu la tête, développant diverses personnalités.

Étonnamment, Joe parvient à échapper à tous ses actes avec l’aide et le pouvoir de Kate Galvin (Charlotte Ritchie), son nouvel amour, qui parvient à le ramener aux États-Unis sans avoir à se cacher à nouveau.

Dans la saison cinq de Toi, Joe retrouvera la belle vie, mais ses fantômes et tous les détails qu’il a laissés en chemin devront trouver leur place comme les pièces d’un puzzle. Joe sera-t-il à nouveau libre ou le karma et la justice le retrouveront-ils enfin ?