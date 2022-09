TUDUM : Chino Darín et Peter Lanzani nous donnent un aperçu de la deuxième saison du thriller argentin El Reino

TUDUM

Le Royaume C’était l’une des séries argentines les plus importantes sur Netflix et elle revient maintenant avec sa deuxième saison. Découvrez le premier aperçu.

©NetflixPeter Lanzani et Chino Darin

L’année dernière, Netflix a surpris ses fans avec la première de Le Royaume. La série argentine créée par Claudia Piñeiro et Marcelo Piñeyro a non seulement conquis l’Argentine, mais a également traversé les frontières. Avec un excellent niveau de production et de mise en scène, il a attiré tous les regards, enchantant des milliers de personnes.

Pour cela, Netflix n’a pas hésité à le renouveler et la deuxième saison de Le Royaume. Et, bien qu’il n’y ait toujours pas de date de sortie officielle juste une annonce qu’il reviendra en 2023, la vérité est qu’il existe déjà un aperçu officiel. où le Darin chinois Oui Pierre Lanzani qui a présenté l’audiovisuel en TUDUM, le grand événement du géant du streaming pour les fans.

Vous pouvez y voir les deux acteurs déjà mentionnés, mais aussi de nouveaux personnages et une nouvelle polémique. C’est parce que l’aperçu officiel a montré que la politique pose toujours des problèmes et qu’il y aura plus de manifestations. Sans aucun doute, une fois de plus, cette bande embarque sur les moments les plus importants de l’histoire politique du pays.

En d’autres termes, cela indique qu’il y aura une nouvelle incursion dans le monde politique. Cependant, il convient de noter que plus d’une fois les auteurs de la bande dessinée ont déclaré que la fiction n’avait aucune idéologie politique. Mais, sans aucun doute, l’arrivée de la deuxième édition, qui a déjà tout prêt à être publié, donnera beaucoup à dire.

