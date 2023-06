TUDUM 2023 LIVE : toute l’actualité de l’événement NETFLIX du BRÉSIL

Netflix

Une nouvelle édition de TUDUM se déroule en ce moment au Brésil. Découvrez toutes les actualités annoncées par la plateforme lors de l’événement.



© Noélia RiosTUDUM, de Netflix, présente ses actualités du Brésil.

OhNetflix Il a recommencé! La plateforme vient de rassembler des millions de fans à travers leurs différents comptes Youtube et des milliers d’autres présents au Brésil pour fêter une nouvelle édition de TUDUM. Dans cet événement, la plateforme se charge de donner les meilleures nouvelles sur ses prochaines sorties.

Parmi les nouvelles connues dans TUDUM, il y a premières, rénovations et avances. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, ils sont présentés par leurs propres stars, également présentes au Brésil. Et, il faut noter que, de Spoiler, nous étions également présents sur place et ICI ON VOUS DIT EN DIRECT TOUTES LES ACTUALITÉS.

+ TUDUM 2023 : toute l’actualité EN DIRECT de l’événement NETFLIX :

Sam Hargrave et Chris Hemsworth ont confirmé qu’il y aura une mission de sauvetage (extraction) 3

Squid Game est une réalité. Il sortira en novembre et il a déjà une bande-annonce.

Que va-t-il vous arriver ? Il aura une saison 5 sur Netflix et ce sera la dernière.

