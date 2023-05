Tucker Carlson lancera une nouvelle version de Fox News Show sur Twitter

Après une sortie soudaine et inattendue de Fox News, Tucker Carlson a révélé son plan pour aller de l’avant. S’adressant à Twitter, Carlson a partagé une vidéo de lui-même à la maison abordant son tir de Fox News ainsi que ce qu’il fera ensuite. Carlson explique dans la vidéo que les gens ne devraient pas faire confiance aux informations qu’ils voient dans les journaux et à la télévision, affirmant qu’une grande partie de ce qui est rapporté « est un mensonge ». Cela dit, l’ancien animateur de télévision a dévoilé son plan pour uniformiser les règles du jeu en continuant d’apporter sa propre perspective aux événements actuels, et il le fera sur Twitter à l’avenir, l’application de médias sociaux servant désormais de nouvelle plate-forme de Carlson. .





« Le mieux que vous puissiez espérer dans le secteur de l’information est la liberté de dire la vérité la plus complète possible », déclare Carlson dans la vidéo. « Mais il y a toujours des limites, et sachez que si vous vous heurtez assez souvent à ces limites, vous serez viré pour cela. Ce n’est pas une supposition, c’est garanti. Toute personne qui travaille dans les médias anglophones le comprend. »

Carlson décrit ensuite comment la « règle de ce que vous ne pouvez pas dire » a presque envahi les médias, nous empêchant d’avoir une « société libre » lorsque les gens n’ont pas la liberté de dire ce qu’ils croient être vrai. Il souligne ensuite que Twitter est l’une des dernières plates-formes où les gens peuvent vraiment s’exprimer, et cela étant noté, Carlson dit que c’est là qu’il divulguera ses réflexions sur les questions à venir.

« Étonnamment, depuis ce soir, il ne reste plus beaucoup de plates-formes permettant la liberté d’expression », dit-il. « Le dernier grand qui reste dans le monde, le seul, est Twitter, où nous sommes maintenant. Twitter a longtemps servi de lieu où notre conversation nationale incube et se développe. Twitter n’est pas un site partisan. Tout le monde est autorisé ici, et nous pensons que c’est une bonne chose. »

Il ajoute : « Bientôt, nous apporterons une nouvelle version de l’émission que nous faisons depuis six ans et demi sur Twitter. Nous apporterons également d’autres choses dont nous vous parlerons. . Mais pour l’instant, nous sommes simplement reconnaissants d’être ici. La liberté d’expression est le principal droit que vous avez. Sans elle, vous n’en avez pas d’autres.

Tucker Carlson se tourne vers Twitter

Pour l’instant, nous devrons attendre des détails supplémentaires pour voir ce que tout Carlson a en tête pour sa transition de Fox News à Twitter. À l’heure actuelle, le propriétaire de Twitter, Elon Musk, n’a pas conclu d’accord officiel avec Carlson, bien qu’il l’encourage toujours à utiliser le service de médias sociaux. Musk souhaite également que les gauchistes fassent également partie du débat.

« Je tiens également à préciser que nous n’avons signé aucun accord de quelque nature que ce soit. Tucker est soumis aux mêmes règles et récompenses que tous les créateurs de contenu », déclare Musk en partie dans un tweet publié en réponse à Carlson.

On ne sait pas encore quand l’émission Twitter de Carlson sera diffusée. Carlson propose des mises à jour par e-mail que vous pouvez obtenir en vous inscrivant sur TuckerCarlson.com.